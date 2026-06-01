El Bonds australiano se impone en la prueba de SailGP de Nueva York

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El BONDS Flying Roos australiano, de Tom Slingsby, logró su tercera victoria consecutiva en Nueva York, superando al Emirates GBR en el río Hudson, en una jornada del campeonato SailGP en la que Los Gallos españoles, que habían sido los mejores el sábado, no pudieron competir debido a problemas técnicos.

Los oceánicos se impusieron en la final al Emirates GBR y al Northstar canadiense.

Según informa la organización, los australianos, que llegaban a la prueba neoyorquina como el equipo en mejor forma "se vieron obligados a remontar en una jornada final extremadamente difícil, con vientos irregulares y cambios constantes que convirtieron el recorrido en un laberinto".

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El piloto de la embarcación australiana, Slingsby, admitió que el equipo había estado a la defensiva durante todo el día antes de ofrecer una actuación decisiva en la regata final, "justo cuando más importaba" y describió las condiciones como "uno de los días de navegación más duros" de su vida y elogió al equipo.

"Pensé que no íbamos a poder competir", dijo. "Tuvimos muchas averías y problemas, y el equipo de tierra nos ayudó a recuperarnos y a volver a la competición. Les debemos esta victoria", añadió.

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La victoria afianza el dominio de los BONDS Flying Roos en la clasificación general, ampliando su ventaja a 11 puntos sobre el Emirates británico. El barco español es cuarto en la clasificación con 34 por 36 del tercero, el US SailGP.

Según informa el equipo español, "Los Gallos firmaron el sábado una actuación sobresaliente en unas condiciones extremas, batiendo incluso el récord de velocidad con ala de 24 metros, alcanzando los 101,22 km/h".

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"El sábado, con el viento obligando a la organización a limitar la competición a solo cuatro equipos, Los Gallos respondieron con dos victorias en tres mangas. Al término de la jornada, sin embargo, el Comité de Regatas anunció que las carreras del sábado quedarían sin puntuación, al no haberse disputado con la flota al completo, con el fin de mantener la integridad y la equidad de la competición", señala la nota.

Por lo tanto, el Gran Premio arrancó desde cero en esta segunda jornada, con el resultado final computando para la clasificación general de la temporada.

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Un problema técnico en un hidráulico impidió operar la orza de estribor del F50 Victoria y España no ha podido competir en ninguna de las carreras del día. El Spain SailGP Team evitó vitado males mayores en una jornada muy accidentada, en la que Brasil, Italia y Estados Unidos han sufrido un choque en la salida de la tercera carrera, sin heridos pero con daños en los tres F50 que abren interrogantes de cara al Canadá Sail Grand Prix de Halifax, los próximos 20 y 21 de junio.

Diego Botín ha mostrado su frustración tras la avería que dejó al equipo fuera de la competición en la jornada decisiva. El piloto español ha lamentado que se trate del segundo cero de la temporada por un problema mecánico ajeno al rendimiento del equipo, aunque se ha mostrado confiado en el trabajo realizado. “Obviamente estamos muy frustrados, pero son cosas que están fuera de nuestro control. Estamos tranquilos con cómo estamos trabajando y seguimos para adelante”, ha afirmado. EFE

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