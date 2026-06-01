Espana agencias

Localizan el cadáver de un joven sumergido en el mar en San Juan de Nieva (Asturias)

Guardar
Google icon

Oviedo, 1 jun (EFE).- Un buceador ha encontrado este lunes el cadáver de un joven sumergido en la playa de San Juan de Nieva, en una zona cercana al lugar en la que hace una semana desapareció un varón de 19 años mientras se bañaba.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, el hallazgo se ha producido a las 08:40 horas de hoy a la altura del espigón de la playa.

PUBLICIDAD

Tras su recuperación, el cuerpo ha sido trasladado al puerto gijonés de El Musel, donde se tratará de proceder a su identificación.

La zona del hallazgo está cerca de la playa de Salinas, donde el lunes de la semana pasada desapareció un joven de 19 años mientras se bañaba, lo que dio lugar a la puesta en marcha de un amplio operativo de búsqueda con medios terrestres, marítimos y aéreos.

PUBLICIDAD

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incidente a las 19:46 horas de ayer.

En las llamadas recibidas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua por las corrientes.

Tres de esas personas en dificultades pudieron salir con la ayuda de unos surfistas que se encontraban en la zona, pero al joven de 19 años se le perdió de vista. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las playas españolas retrocederán entre 60 y 80 metros para el año 2100, avisa un experto

Infobae

La actriz Patti LuPone recibirá el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas

Infobae

Pérez Llorca avisa que la PAU debe desarrollarse con normalidad pese a la huelga docente

Infobae

La no religiosidad juvenil se estanca en España tras años de fuerte avance

Infobae

Chipiona (Cádiz) llena de flores a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

Retiran el delito de aceptación de nombramiento ilegal al hermano de Sánchez por haber prescrito

La Justicia absuelve a la esposa de un narcotraficante en País Vasco tras no encontrar pruebas de que le haya ayudado, a pesar de vivir con él y saber de sus delitos

ECONOMÍA

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions