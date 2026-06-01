Localizan el cadáver de un joven sumergido en el mar en San Juan de Nieva (Asturias)

Oviedo, 1 jun (EFE).- Un buceador ha encontrado este lunes el cadáver de un joven sumergido en la playa de San Juan de Nieva, en una zona cercana al lugar en la que hace una semana desapareció un varón de 19 años mientras se bañaba.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, el hallazgo se ha producido a las 08:40 horas de hoy a la altura del espigón de la playa.

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Tras su recuperación, el cuerpo ha sido trasladado al puerto gijonés de El Musel, donde se tratará de proceder a su identificación.

La zona del hallazgo está cerca de la playa de Salinas, donde el lunes de la semana pasada desapareció un joven de 19 años mientras se bañaba, lo que dio lugar a la puesta en marcha de un amplio operativo de búsqueda con medios terrestres, marítimos y aéreos.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incidente a las 19:46 horas de ayer.

En las llamadas recibidas indicaban que cuatro personas tenían problemas para salir del agua por las corrientes.

Tres de esas personas en dificultades pudieron salir con la ayuda de unos surfistas que se encontraban en la zona, pero al joven de 19 años se le perdió de vista. EFE

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