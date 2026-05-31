Dos récords del circuito y poco brillo de los españoles en la despedida

Barcelona, 31 may (EFE).- Dos récords del circuito 'Mare Nostrum', conseguidos por el ruso Miron Lifintsev (50 espalda) y el estadounidense Ilya Kharun (50 mariposa), y una pobre actuación de los españoles es lo que dejó la segunda y última jornada del trofeo 'Ciutat de Barcelona' de natación disputado en la piscina Pere Serrat de Sant Andreu.

Lifintsev marcó 24.59 en los 50 espalda, mientras que Kharun realizó 22.99 en los 50 mariposa, en una final en la que concluyó tercero el veterano brasileño Nicholas Santos (46 años).

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La tarde de finales se abrió con la victoria de la italiana Simona Quadarella, plumarquista europea de los 1.500, que tocó en 15:58.41. La segunda clasificada, la noruega Hamne Naess (16:34.26) rebajó en tres segundos el tope de su país.

La estadounidense Mckenzie Siroky fue la ganadora de los 50 braza; la argentina Agostina Heun se impuso en los 400 estilos; Taylor Ruck (CAN) triunfó en los 100 espalda y la neerlandesa Milou van Wijk en el 50 libre.

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La rusa Chikunova (200 braza), la belga Roos Vanotterdijk (100 mariposa) y la nadadora de Hong Kong Siobhan Haughey (200 libre) completaron las victorias femeninas.

En hombres, al margen de los triunfos de Lifintsev y de Kharun; también subieron a lo más alto del podio Patrick Sammon (USA, 100 libre), Caspar Corbeau (NED, 100 braza), Jan Ceska (RCH, 200 espalda), Ilya Kharun (USA, 200 mariposa), así como los italianos Alberto Razetti (200 estilos) y Marco de Tullio (400 libre).

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La representación española en las finales A contó con 15 nadadores. Los mejores fueron Emma Carrasco (4a en 400 estilos) y Nil Cadevall, cuarto en 200 estilos.

Adrián Santos fue quinto en los 50 espalda, Irene Ciércoles (5ª en 100 espalda), mientras que Julia Coll (1500 libre), Aina Fernández (200 braza) y Carlos Garach (400 libre) fueron sextos en sus finales.

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También compitieron Iván Martínez (7º en 50 espalda), Diego Mira (7º en 200 espalda), Héctor Morales (7º en 200 estilos) y Alonso González (7º en 400 libre). María Santana (400 estilos), Estella Tomrath (100 espalda), Emma Carrasco (200 braza) y Ainhoa Campabadal (200 libre) finalizaron en octava posición. EFE