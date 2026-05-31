Riquelme: "Estas elecciones son directamente un referéndum sobre la venta del Real Madrid"

Madrid, 31 may (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, afirmó este domingo que los comicios del 7 de junio "son directamente un referéndum sobre la venta" del club y que se necesita "la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza" a la entidad.

Riquelme hizo estas afirmaciones "en un día complicado después de leer la entrevista del presidente Florentino Pérez en el diario 'El País', en la que desgrana su idea de modelo del club. "Se confirma lo que algunos todavía dudaban y que fue el principal motivo que me movió a dar el paso, después de 20 años, a presentarme de manera inesperada en estas elecciones al Real Madrid, que es el miedo a la venta del club después de más de 120 años", afirmó.

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El candidato entiende que las declaraciones de Pérez "confirman ese temor para todos los socios". "Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros, es decir, empezar a trocear lo que es de todos para ponerlo en manos de unos pocos".

"Hoy sabemos su plan: vender una parte del club (dice que un 5 % a alguien de afuera), convocar, nada más cerrarse las urnas, una asamblea controlada y un referéndum a toda prisa para cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años del club. Dice que es un 5 o un 10 % y que eso no, no es nada. Hay que recordarle que él controla poco más del 10 % de ACS y controla totalmente la compañía", agrega.

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Riquelme afirma que "el riesgo no es solo cuánto se vende, el riesgo es abrir la puerta". "Nadie compra una parte del mejor club del mundo a cambio de nada. Y el problema nunca es el tamaño del primer paso, es abrir la puerta porque el modelo de club de los socios, una vez debilitado, no se recupera. Ningún club europeo que ha iniciado este proceso ha vuelto atrás".

A su juicio, Florentino Pérez "ha cruzado una línea roja". "Yo me comprometo a lo contrario. Esta semana acudiré al notario para dejar por escrito, con mi junta directiva, un documento público, mi compromiso de campaña: jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez a que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo".

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Riquelme agregó que "hay decenas de medidas para aumentar ingresos, reducir gastos". "Esta semana hemos estado hablando varias de ellas: modernizar la gestión y defender mejor nuestros derechos sin renunciar a nuestro modelo de propiedad", incide.

"El Florentino Pérez de hace 20 años nunca hubiera abierto la mano a la venta. El Florentino de hace 20 años no tendría miedo a un debate televisado. Dada la gravedad de la situación se lo ofrezco también al señor Anas Laghrari (asesor de Pérez), que es el que está detrás de esta venta del club. Los socios se merecen un debate sobre un tema tan crucial", añadió.

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El candidato cree que "estas elecciones ya no van de Florentino Pérez o Enrique Riquelme, no van solo del modelo social o deportivo, que también. Va de vender o no vender el club. Por eso digo hoy con absoluta claridad: estas elecciones ya no son unas elecciones normales. Estas elecciones son directamente el referéndum sobre la venta del Real Madrid. Esta es la papeleta de la privatización y la papeleta que garantiza que el cien por cien del club siga siendo de sus socios".

"Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club. Nadie es más grande que el Real Madrid. Nadie, ni siquiera Florentino Pérez. Pido al madridismo que el resultado de estas elecciones sea el mensaje más claro posible: el Real Madrid no se vende. Necesitamos la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza al club de nuestra historia. A todos los socios del Real Madrid les pido que nuestra voz vale más que cualquier fondo, y que vuestro voto en estas elecciones decidirá el futuro del club", concluyó. EFE

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