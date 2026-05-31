Sergio De Larrea, mejor jugador joven de la Liga Endesa

Valencia, 31 may (EFE).- El base del Valencia Baslet Sergio De Larrea ha sido nombrado mejor jugador joven de la Liga Endesa, un reconocimiento en el que sucede al dominiano Jean Montero, compañero suyo estas últimas dos campañas en el equipo 'taronja'.

Con 203 puntos, el internacional absoluto español ha obtenido cien más que Michael Ruzic, del Asisa Joventut, que ha ocupado el segundo puesto.

De Larrea se ha impuesto tanto en la elección popular como en la que se realizó con los votos de los entrenadores de la competición y los medios de comunicación para hacerse con este premio Azulmarino al mejor joven de la competición.

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El premio estaba reservado para los jugadores nacidos en 2005 o años posteriores que cumplieran los requisitos de participación establecidos por la competición.

Junto al jugador vallisoletano completan el mejor quinteto joven de la temporada Rafa Villar (Kosner Baskonia), Bassala Bagayoko (Surne Bilbao Basket), Izan Almansa (Real Madrid) y Ruzic.

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De Larrea, que ya fue el MVP de la Supercopa, ha disputado 27 jornadas de la fase regular con el Valencia con unos promedios de 9,6 puntos, 3 rebotes, 3,7 asistencias y 12,7 créditos de valoración en menos de 20 minutos por partido.

Montero fue el ganador de las tres anteriores ediciones de un premio que también recibieron Luka Doncic (2016-17 y 2017-18), Carlos Alocén (2018-19 y 2019-20) completan el podio, Guillem Vives (2013-14), Dani Díez (2014-15), Juancho Hernangómez (2015-16), Usman Garuba (2020-21) y Joel Parra (2021-22). EFE

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