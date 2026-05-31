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Ricky Rubio (Joventut), mejor jugador del mes de mayo en la Liga Endesa

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Madrid, 31 may (EFE).- Ricky Rubio, base del Asisa Joventut logró el primer galardón de mejor jugador del mes de su carrera en Liga Endesa, tras ser el mejor de mayo con 24,2 de valoración y un balance de 5-0 para su equipo, informa la acb.

Ricky Rubio alcanzó en mayo un promedio de 24,2 créditos de valoración por partido, con un 5-0 de balance para el Asisa Joventut en los 5 partidos en los que el base participó.

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En total, Ricky Rubio ha promediado en mayo 16,4 puntos, con 90 % en tiros libres (35/39), 52 % en lanzamientos de dos (13/25) y 50 % en triples (7/14). Además aseguró 5,8 asistencias, 3,2 rebotes, 1,6 recuperaciones y 4,4 faltas recibidas, con 24,2 créditos de valoración poco más de 21 minutos por partido.

Pese a que Luka Bozic (32,7) y Mario Hezonja (27,2) valoraron más, el balance negativo de sus equipos en este mes (1-5 y 1-3 respectivamente, haciendo falta un mínimo del 50 % para optar a la designación) convierten a Ricky Rubio en MVP del mes por primera vez en su carrera en Liga Endesa.

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Se trata del primer galardón de MVP del mes en su carrera en Liga Endesa, que se suma al de Jugador Revelación 2006-07 y al de Mejor Base y miembro del Quinteto Ideal en la 2007-08 y la 2009-10. EFE

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