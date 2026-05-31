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Bezzecchi es 'profeta en su tierra, González y Uriarte ganan en sus categorías

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) pudo ser 'profeta en su tierra' al vencer el Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputó en el circuito de Mugello y en el que los españoles Manuel González (Kalex) y Brian Uriarte (KTM) vencieron en sus respectivas categorías.

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Bezzecchi le dio, por primera vez en su historia, la victoria en un trazado eminentemente de Ducati, a su fabricante Aprilia, que copó también la segunda posición con el campeón del mundo de MotoGP de 2024, el español Jorge Martín, por delante del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El italiano de Aprilia, autor de la 'pole position' esperó el momento propicio para superar a su compatriota 'Pecco' Bagnaia, hasta ese momento líder, para escaparse en solitario camino de un cuarto triunfo de la temporada que le hace más líder de la categoría.

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Fue en la apurada de frenada de San Donato, al comienzo de la decimocuarta vuelta, cuando Bezzecchi decidió volver a superar a Bagnaia para evitar que su compañero de equipo Martín, que iba recortando distancias por detrás, les alcanzase, mientras Acosta intentaba adelantar a Marc Márquez y éste le devolvía siempre la acción.

Con Marco Bezzecchi en cabeza, éste incrementó el ritmo de la carrera y en apenas un par de vueltas ya le había metido a Bagnaia, que no pudo aguantar el ataque de Jorge Martín, como tampoco Marc Márquez el de Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), por el cuarto puesto.

El orden de cabeza de carrera, hasta el final de la misma, fue ese, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia, que supo defender el tercer peldaño del podio de los ataques del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que había superado tanto a Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Pedro Acosta y Marc Márquez, que acabaron por detrás de él.

El español Manuel 'Manugas' González (Kalex), líder del mundial de Moto2, aumentó su ventaja en la provisional del mundial al vencer de manera incuestionable, dominando de principio a fin, para sumar su tercera victoria del año y segunda consecutiva.

El piloto madrileño acabó en solitario la carrera, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Daniel Holgado (Kalex), quien logró frenar 'in extremis' al australiano Senna Agius (Kalex).

González no falló en la salida, en la que tomó unos metros de ventaja respecto a sus perseguidores iniciales, entre los que el checo Filip Salac (Kalex) y los españoles Daniel Holgado (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex) eran los que intentaban mantenerse tras el rebufo del líder del mundial, que poco a poco se fue distanciando de todos ellos.

Sólo Ortolá aguantó la presión y el ritmo de González, hasta que a dos vueltas del final los problemas técnicos en su moto le obligaban a abandonar, mientras el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) remontaba desde la decimosexta hasta la segunda posición, con Holgado tercero.

El joven piloto español Brian Uriarte (KTM), de 17 años, logró la victoria en Moto3 de una manera brillante, merced a una estrategia en la última vuelta en la que accedió al liderato en la zona de la bajada de Casanova Savelli, para superar al por entonces líder, Adrián Fernández, y conseguir unos metros de ventaja que le dieron su primera victoria en el campeonato del mundo.

El español Máximo Quiles (KTM), que fue undécimo, sigue líder del mundial de Moto3 con 145 puntos, ahora con Álvaro Carpe (KTM) segundo, también en la carrera, con 93 puntos, por los 89 del también español Adrián Fernández (Honda), que acabó cuarto la carrera toscana.

Brian Uriarte superó a Adrián Fernández en las curvas de Casanova Savelli para conseguir unos metros de ventaja, mientras Máximo Quiles recuperaba posiciones como podía y un nuevo susto le acababa relegando a la undécima posición final, su peor resultado de la temporada.

Con Brian Uriarte, acabaron en el podio su compatriota Álvaro Carpe (KTM) y el malasio Hakim Danish (KTM). EFE

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EFE

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