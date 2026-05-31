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4-1. El Liceo vuelve a ganar al Calafell y se queda a un paso de la final

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Redacción deportes, 31 may (EFE).- El Hockey Club Liceo volvió a imponerse este domingo al Calafell La Menorquina por 4-1, el mismo resultado que en el primer encuentro de las semifinales de la OK Liga, y se ha situado a un solo triunfo de la final.

Tras una primera mitad equilibrada y sin goles, el conjunto gallego dio un paso al frente después del descanso. Bruno Saavedra, con un doblete, volvió a ejercer de líder ofensivo para catapultar a los de Juan Copa, que mostraron mayor claridad en su juego y aprovecharon sus oportunidades para abrir brecha en el marcador.

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El Calafell apenas pudo responder con un gol de falta directa transformado por Joan Pujalte (2-1) y, salvo esa acción aislada, se vio superado por un Liceo sólido y dominante durante buena parte del segundo tiempo.

Con este nuevo triunfo, el cuadro gallego mantiene su pleno de victorias en los 'play-offs' y se queda a una victoria de disputar la final por el título por segunda temporada consecutiva. La serie se trasladará ahora a Calafell, donde los liceístas tendrán el próximo 5 de junio la primera oportunidad de certificar su clasificación. EFE

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avm/fa/og

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