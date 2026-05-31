Andueza (PSE) avisa a PNV que sería "un error histórico" que apoyara a Feijóo y se pensarían si seguir siendo su socio

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido al PNV que sería "un error histórico" retirar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para respaldar al PP, y los socialistas se pensarían si seguirían siendo sus socios en las principales instituciones de Euskadi. "Tomaríamos la decisión que estimásemos oportuna", ha asegurado, para precisar que no se ve en ese escenario.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado, en alusión a la situación política del Estado, que "la esencia de la democracia es dejar que un gobierno trabaje y haga su trabajo, y también tener sentido de país y no intentar llegar al poder por llegar al poder".

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A su juicio, "merece la pena" que continúe el actual Gobierno de Pedro Sánchez para "seguir trabajando por mejorar la vida del conjunto de la sociedad española, para que la economía siga creciendo para generar empleos estable y de calidad, para seguir impulsando políticas de vivienda para nuestros jóvenes y para revalorizar las pensiones".

Tras apuntar que lleva a mucho tiempo escuchando que no le queda recorrido al Ejecutivo, ha recordado que "el PP se tiró años gobernando sin presupuestos con Montoro y no pasaba nada". "El Gobierno tiene instrumentos y herramientas para seguir desarrollando su programa", ha asegurado.

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Para el líder de los socialistas vascos, si en el Congreso no hay una mayoría para sacar iniciativas adelante es "porque algunos parece que no se sienten cómodos junto al PSOE". "Son los mismos que en algún momento votaron en contra de la reforma laboral o de la Ley de vivienda", ha apuntado.

En alusión al PNV, que rechazó ambas leyes, ha admitido que son sus "compañeros de viaje a los que les costó dar el voto favorable a la moción de censura para que Pedro Sánchez fuera presidente". "Hay algunos que no se sienten o nunca se han sentido muy cómodos ahí", ha remarcado.

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"ERROR HISTÓRICO"

En todo caso, espera que sigan apoyando a Sánchez "porque, si no, estarían cometiendo un error histórico". "No sé si la sociedad compra la actitud que está teniendo el PNV", ha añadido.

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También se ha referido a la afirmación del presidente del EBB, Aitor Esteban, de que "es irresponsable" continuar con esta legislatura, para replicar que, si fueran "irresponsables", no estarían gobernando con ellos en las principales instituciones de Euskadi. "Lo único que transmite Esteban con esas declaraciones es nerviosismo y emergencia electoral", ha considerado.

Además, ha lamentado que el líder jeltzale hable de que la legislatura ha llegado a su fin. "Pues no le he visto especialmente animado a apoyar una moción de censura del PP, y eso me hace pensar que no sabe muy bien lo que quiere. En algunos actos electorales dice una cosa a la hora y, a la hora de la verdad, no se acompaña con los hechos", ha opinado.

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Preguntado por si confía en que el PNV no apoye al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Andueza ha recordado que es lo que dijo la portavoz del Grupo Vasco en el Senado, Estefanía Beltrán Heredia, "a no ser que haya diferentes opiniones" dentro del partido.

"La cuestión es muy clara. Si considera que este Gobierno no puede continuar con su labor, ¿qué quiere decir?, ¿que prefiere un Gobierno de PP con Vox?, ¿se siente más cómodo el señor Esteban con Feijóo que con Pedro Sánchez?", ha preguntado.

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El secretario general del PSE-EE ha indicado que su partido "responsable, con sentido de país", son "gente de palabra" y mantienen un acuerdo de Gobierno con el PNV que "deben cumplir". No obstante, ha explicado que, si los jeltzales llegaran a poyar finalmente al PP, tomarían la decisión que consideren "oportuna". "Pero no me veo sinceramente en ese escenario", ha mantenido.

NUEVO ESTATUTO

En cuanto a las conversaciones discretas que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE para acordar la bases de un nuevo Estatuto, ha manifestado que la ciudadanía vasca tendrá derecho a conocer su contenido "cuando eso tome cuerpo y las negociaciones hayan experimentado avances significativos".

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También se ha referido a la fecha del 31 de junio que el Lehendakari ha marcado para que hacer una ronda de contactos con los partidos sobre esta cuestión, ha afirmado que lo que Imanol Pradales "debe hacer es respetar a los partidos".

Tras recordar que Pradales anteriormente había hablado de junio, cree que son "fechas orientativas" y ha confesado que él no tiene "ninguna prisa" porque se habla desde hace 10 años de un nuevo Estatuto. "Nos van a entrar la prisa", ha apostillado.

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Sobre el blindaje del euskera a través de la reforma de la Ley de Empleo Público, ha asegurado que el PSE-EE se seguirá manteniendo "firme y leal" a los consensos. "Sí veo a una parte del PNV ansiosa por llegar a un acuerdo con EH Bildu, lo cual yo considero una auténtica catástrofe. Lo mejor que nos puede pasar es que este debate termine cuanto antes y que no salga ninguna de las proposiciones de ley que hay planteadas", ha defendido.

En su opinión, sería "muy grave" que finalmente los jeltzales pactaran con EH Bildu esta asunto "porque sería un ataque directo a los derechos laborales de miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Euskadi".