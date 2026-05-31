Espana agencias

Muneta: "Es doloroso porque has hecho dos goles que ellos ni han protestado"

Guardar
Google icon

Leganés (Madrid), 1 jun (EFE).- Antxon Muneta, entrenador del Mirandés, lamentó el descenso de su equipo a Primera Federación tras caer por 1-0 ante el Leganés en Butarque, un duelo que vino marcado, entre otras cosas, por los dos goles anulados a los suyos por el videoarbitraje por fuera de juego.

"Yo no sé cómo funciona, no sé quién le da el botón, en qué momento. Otras veces tardan más y hoy han andado muy eficientes y lo han sacado muy rápido. Es doloroso porque has hecho dos goles que ellos ni han protestado y el línea ni lo han visto. Hasta hace unos años eso habrían sido dos goles, las imágenes que son tan milimétricas, tan de centímetros, que es doloroso que te quedes sin dos goles por dos acciones así. Es lo que hay, es la herramienta con la que hemos trabajado los equipos todo el año, y esta vez nos han tocado en contra", dijo.

PUBLICIDAD

"Estos últimos meses llevamos haciendo todo en todos los partidos que estamos jugando y hoy ha sido uno más en el que hemos sido superiores al rival. Le hemos atacado bien, le hemos hecho llegadas, le hemos hecho goles y los goles han sido anulados por una imagen; sobre todo el segundo, la imagen está ahí, no quiero comentarla porque bastante dolor tengo dentro por el descenso como para seguir envenenándome con eso", expresó.

Preguntado acerca de si su sensación es que al Mirandés le han 'expulsado' de Segunda, indicó: "No quiero hablar en esos términos. Es muy duro. Acabo de ver las imágenes a las que entiendo que te refieres y es muy duro. En 42 partidos no hemos conseguido los puntos suficientes para la salvación, hemos conseguido llegar al partido de hoy dependiendo de nosotros, estando hace muchos meses prácticamente deshauciados".

PUBLICIDAD

"Hemos hecho un partido mejor que el de Leganés, hemos metido dos goles y en prácticamente la única llegada que ha tenido el Leganés, nos han ganado el partido y hemos perdido la categoría. No me gusta hablar de suerte, digamos que hoy ha podido ser un reflejo de la temporada en general. Ha habido partidos en los que hemos hecho muchas cosas muy bien y nos hemos ido con cero puntos o con uno, con empates al final muy, muy dolorosos. Hoy por desgracia ha tocado uno más así, ha sido el reflejo de una parte importante de la temporada en la que hemos hecho cosas bien y no hemos sacado el resultado", expresó.

Muneta cree que no se puede comparar este equipo con el que el año pasado peleó por ascender porque "es totalmente nuevo, con solo dos jugadores del año pasado y no quiso pronunciarse sobre el futuro: "Ahora mismo acaba de consumarse el descenso, creo que hoy no es el momento de hablar de eso. Estoy seguro de que el club va a hacer un proyecto para competir bien. Ya hemos visto cómo a trasatlánticos como Depor, Málaga y compañía les ha costado muchísimo salir de Primera Federación. Estoy seguro y garantizo es que el club va a hacer un proyecto bueno para competir bien la temporada que viene".

"Yo he estado muy a gusto, me he sentido muy arropado por jugadores, por directiva, por dirección deportiva, por afición. Tendrán que valorar el trabajo, si soy el idóneo o no. He perdido algo mío hoy, me duele en el alma. Esto me duele porque el Mirandés es parte de mí y el club me va a tener para lo que quiera; si es de míster de míster, si es de cualquier otro puesto, yo voy a estar para lo que el presidente y el director deportivo decidan", completó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Pérez: "No hay nada que reprocharnos"

Infobae

Álex Millán: "Es uno de los goles más importantes de mi carrera"

Infobae

Rubén Peña: "Ha sido una de las temporadas más difíciles de toda mi carrera"

Infobae

Los sindicalistas que se habían encerrado en la Conselleria salen de las instalaciones

Infobae

La hora de los adolescentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas