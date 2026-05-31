Muneta: "Es doloroso porque has hecho dos goles que ellos ni han protestado"

Leganés (Madrid), 1 jun (EFE).- Antxon Muneta, entrenador del Mirandés, lamentó el descenso de su equipo a Primera Federación tras caer por 1-0 ante el Leganés en Butarque, un duelo que vino marcado, entre otras cosas, por los dos goles anulados a los suyos por el videoarbitraje por fuera de juego.

"Yo no sé cómo funciona, no sé quién le da el botón, en qué momento. Otras veces tardan más y hoy han andado muy eficientes y lo han sacado muy rápido. Es doloroso porque has hecho dos goles que ellos ni han protestado y el línea ni lo han visto. Hasta hace unos años eso habrían sido dos goles, las imágenes que son tan milimétricas, tan de centímetros, que es doloroso que te quedes sin dos goles por dos acciones así. Es lo que hay, es la herramienta con la que hemos trabajado los equipos todo el año, y esta vez nos han tocado en contra", dijo.

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"Estos últimos meses llevamos haciendo todo en todos los partidos que estamos jugando y hoy ha sido uno más en el que hemos sido superiores al rival. Le hemos atacado bien, le hemos hecho llegadas, le hemos hecho goles y los goles han sido anulados por una imagen; sobre todo el segundo, la imagen está ahí, no quiero comentarla porque bastante dolor tengo dentro por el descenso como para seguir envenenándome con eso", expresó.

Preguntado acerca de si su sensación es que al Mirandés le han 'expulsado' de Segunda, indicó: "No quiero hablar en esos términos. Es muy duro. Acabo de ver las imágenes a las que entiendo que te refieres y es muy duro. En 42 partidos no hemos conseguido los puntos suficientes para la salvación, hemos conseguido llegar al partido de hoy dependiendo de nosotros, estando hace muchos meses prácticamente deshauciados".

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"Hemos hecho un partido mejor que el de Leganés, hemos metido dos goles y en prácticamente la única llegada que ha tenido el Leganés, nos han ganado el partido y hemos perdido la categoría. No me gusta hablar de suerte, digamos que hoy ha podido ser un reflejo de la temporada en general. Ha habido partidos en los que hemos hecho muchas cosas muy bien y nos hemos ido con cero puntos o con uno, con empates al final muy, muy dolorosos. Hoy por desgracia ha tocado uno más así, ha sido el reflejo de una parte importante de la temporada en la que hemos hecho cosas bien y no hemos sacado el resultado", expresó.

Muneta cree que no se puede comparar este equipo con el que el año pasado peleó por ascender porque "es totalmente nuevo, con solo dos jugadores del año pasado y no quiso pronunciarse sobre el futuro: "Ahora mismo acaba de consumarse el descenso, creo que hoy no es el momento de hablar de eso. Estoy seguro de que el club va a hacer un proyecto para competir bien. Ya hemos visto cómo a trasatlánticos como Depor, Málaga y compañía les ha costado muchísimo salir de Primera Federación. Estoy seguro y garantizo es que el club va a hacer un proyecto bueno para competir bien la temporada que viene".

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"Yo he estado muy a gusto, me he sentido muy arropado por jugadores, por directiva, por dirección deportiva, por afición. Tendrán que valorar el trabajo, si soy el idóneo o no. He perdido algo mío hoy, me duele en el alma. Esto me duele porque el Mirandés es parte de mí y el club me va a tener para lo que quiera; si es de míster de míster, si es de cualquier otro puesto, yo voy a estar para lo que el presidente y el director deportivo decidan", completó. EFE