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María Pérez se convierte en la tercera pieza del nuevo proyecto del Heidelberg Volkswagen

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Las Palmas de Gran Canaria, 31 may (EFE).- El Heidelberg Volkswagen continúa construyendo su equipo para la temporada 2026/2027 con el fichaje de la líbero española María Pérez, que llega al conjunto del Miguel Solaesa hasta 2028 tras cerrar su etapa en el Santa Cruz Cuesta Piedra, con el que ascendió a Liga Iberdrola y ganó la Copa Princesa.

La aragonesa firma en Gran Canaria con la misión de "dar un siguiente paso en su carrera tras siete años de compromiso, crecimiento y calidad" en el Santa Cruz Cuesta Piedra, con el que consiguió hace unas semanas el subcampeonato de Superliga Femenina 2 en la final por el ascenso.

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Pérez dio sus primeros pasos profesionales en el conjunto tinerfeño tras debutar en la temporada 2017/2018, club del que se convirtió en capitana y que abandona con dos subcampeonatos de Superliga Femenina 2, una participación en Liga Iberdrola y un título de Copa Princesa, además de un bronce en la competición copera.

Con el fichaje de María Pérez, el Heidelberg Volkswagen sigue moldeando su plantilla de la temporada 2026/2027 con una jugadora que destaca por "su capacidad defensiva y su nivel en la recepción para dar estabilidad al equipo"

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La zaragozana ha afirmado que fichar por el Heidelberg Volkswagen es "un paso adelante muy importante en mi carrera" al llegar a un club que transmite "esfuerzo, exigencia y mucho trabajo".

La llegada de María Pérez es el tercer fichaje de la temporada de las colegiales tras la firma de la colocadora española Ale del Burgo y la central nacional Louise Sansó.

En el apartado de salidas han dicho adiós la argentina Sofía Tummino, Cara McKenzie, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández que, tras doce años enrolada en las filas del Heidelberg Volkswagen y su cantera, ha puesto rumbo al Charleroi belga. EFE

phd/as/og

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EFE

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