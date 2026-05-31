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Luka Bozic (Coviran Granada), Jugador de la Jornada 33 de la Liga Endesa

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Madrid, 31 may (EFE).- El ala-pívot croata del Coviran Granada Luka Bozic ha sido designado por quinta vez en su carrera Jugador de la Jornada, esta vez en la trigési9ma tercera de este curso y tras sumar 35 créditos de valoración frente a La Laguna Tenerife

Bozic no pudo evitar la derrota de su equipo frente a La Laguna Tenerife, pero eso no le impidió dar una nueva exhibición que le llevó a cerrar su estadística con 35 créditos de valoración. Anotó 20 puntos, tras convertir 5 de 11 en canastas de dos (45 %), 1 de 1 en triples (100 %) y 7 de 7 desde la línea de personal (100 %).

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Además, repartió 5 asistencias que se tradujeron en 12 puntos más para el marcador del equipo andaluz, capturó 11 rebotes, repartidos casi a partes iguales a ambos lados de la pista (5+6), logró dos robos de balón y cometió una única falta personal y forzó 5 en sus rivales.

El croata superó los 30 de valoración por quinto partido consecutivo. EFE

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