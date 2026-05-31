El Jimbee y el Palma tienen que ganar al Movistar y al Manzanares para no ser eliminados

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El fútbol sala vive este lunes 1 de junio, una jornada decisiva con la disputa del segundo partido de los cuartos de final por el título, donde varios aspirantes llegan con la eliminatoria completamente abierta y sin margen para el error.

El vigente campeón de Liga, el Jimbee Cartagena Costa Cálida, afronta un duelo de máxima exigencia tras un primer encuentro que evidenció lo ajustado de la serie y la necesidad de no cometer concesiones si quiere seguir defendiendo su corona, después de perder por 3-5 ante el Movistar Inter.

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El conjunto melonero, dirigido por Duda, es consciente de que cualquier despiste puede resultar definitivo en una eliminatoria de este calibre, donde los detalles están marcando la diferencia.

La jornada se abre a las 20:00 horas con uno de los choques más intensos del cuadro: el enfrentamiento del Movistar Inter frente al propio Jimbee Cartagena. El duelo promete alta tensión competitiva, ritmo elevado y máxima exigencia defensiva. El equipo cartagenero sabe que debe blindar su portería y minimizar las transiciones del rival para evitar verse superado en un escenario donde el margen de error es prácticamente inexistente.

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Un cuarto de hora después, a las 20:15 horas, el Manzanares Arena acogerá otro choque de alto voltaje entre el conjunto local y el siempre temible Illes Balears Palma Futsal, tres veces campeón de Europa y uno de los grandes referentes del fútbol sala continental. El equipo dirigido por Juanlu Alonso llega con la moral reforzada tras haber logrado un valiosa victoria por 1-2 en las islas, un resultado que les permite afrontar la eliminatoria con mayor serenidad y la sensación de haber equilibrado fuerzas ante un rival de enorme prestigio.

Sin embargo, la presión recae ahora sobre los baleares, que no pueden permitirse un nuevo tropiezo si quieren mantener vivo su ambicioso proyecto y seguir alimentando su idilio con la competición europea.

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La jornada se cerrará a las 21:00 horas con el choque televisado por Teledeporte entre Viña Albali Valdepeñas y el Barça, que el pasado viernes se impuso por 4-1. EFE

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