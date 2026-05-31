Dani Arce, octavo en los 3.000 obstáculos en su estreno al aire libre

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El burgalés Dani Arce finalizó este domingo octavo, con un tiempo de 8:11.42, los 3.000 metros obstáculos de la Liga Diamante de Rabat, que se disputó en el marco del Mitin Internacional Mohammed VI.

Arce, de 34 años, disputó una carrera en la que el pasado año logró un quinto puesto y un tiempo de 8:10,58, su mejor marca de 2025 y el segundo mejor registro de su carrera.

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En esta ocasión, en su estreno de la temporada de pista de los 3.000 obstáculos al aire libre en Rabat, finalizó octavo, lejos de la pelea por la victoria que se llevó el marroquí Soufiane El Bakkali con 7:57.25, que hizo la mejor marca mundial del año, y el alemán Frederik Ruppert, que, con 7:57.80, hizo récord de Europa. EFE