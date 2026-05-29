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Telefónica refuerza su red para garantizar la conectividad durante la visita del Papa

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Madrid, 29 may (EFE).- Telefónica será el operador principal de las comunicaciones del Papa León XIV y su comitiva durante su estancia en España, del 6 al 12 de junio, para lo que pondrá en marcha una optimización de la red "sin precedentes" con el objetivo de garantizar la conectividad durante toda la gira pastoral.

El Sumo Pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife del 6 al 12 de junio.

En un comunicado remitido este viernes, la operadora explica que, según el acuerdo alcanzado, pondrá al servicio del evento "su amplia infraestructura de telecomunicaciones, su experiencia en la gestión de grandes acontecimientos y su capacidad de innovación y despliegue tecnológico para ofrecer una conectividad segura, estable y de alta calidad".

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Gracias a este despliegue, añade, tanto el equipo pontificio como los miles de asistentes y profesionales implicados en la coordinación de los actos podrán contar con un servicio de conectividad fiable, "reflejo del compromiso de Telefónica con el éxito de un evento de relevancia internacional".

Asimismo, Telefónica está desplegando un plan especial que incluye el refuerzo y optimización de más de 1.300 puntos de red, lo que permitirá reforzar la conectividad a asistentes, voluntarios, medios de comunicación y servicios públicos durante la estancia, desplazamientos y encuentros públicos del Sumo Pontífice en las diferentes localidades que los acogen.

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Además de esta operativa en la red, Telefónica desplegará cuatro unidades móviles dotadas de 5G de altas prestaciones y diez mochilas satelitales en puntos clave como refuerzo de cobertura, ante la gran afluencia prevista de personas que realizarán un uso intensivo de sus móviles tanto para comunicaciones personales como profesionales.

La operadora también desplazará a un equipo especial de personal técnico que ofrecerá soporte continuo en la calle para supervisar sobre el terreno el funcionamiento de la red y realizar una intervención inmediata en caso de ser necesaria.

A todo ello se sumará un refuerzo especial consistente en un equipo de más de 60 personas que se dedicarán en exclusiva a vigilar el funcionamiento de este dispositivo especial en los distintos puntos geográficos donde se desarrollará la visita de León XIV desde el Centro Nacional de Supervisión y Operación (CNSO) de Telefónica en Madrid. EFE

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