Espana agencias

Sector eólico y municipios pactan marco de colaboración para la implantación de proyectos

Guardar
Google icon

Madrid, 29 may (EFE).- Más de una veintena de empresas del sector eólico -entre ellas, Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy y Statkraft- y 23 municipios de nueve comunidades autónomas han pactado un marco voluntario de cooperación para que la implantación de parques eólicos genere más convivencia, transparencia y beneficio local.

La llamada "Declaración conjunta del Foro Vecinos Eólicos: Construyendo Convivencia en el Territorio” se ha presentado este viernes en una jornada celebrada en el Congreso y parte de la idea de que la energía eólica se integra en el territorio y, por tanto, necesita diálogo permanente, planificación compartida y corresponsabilidad institucional.

PUBLICIDAD

El texto fija cinco principios: convivencia territorial, transición justa y compromiso, corresponsabilidad institucional, transparencia y diálogo estructurado y sostenibilidad ambiental, que determinan que los proyectos deben respetar la realidad social, económica, cultural y ambiental del municipio, mejorar la integración paisajística y buscar un impacto positivo en la biodiversidad local.

También define cinco líneas de actuación, entre ellas, la información y participación temprana, con canales estables de comunicación entre promotores y ayuntamientos; el desarrollo económico local, favoreciendo empresas y profesionales del entorno y la promoción del empleo y la formación para vecinos vinculados a la actividad eólica.

PUBLICIDAD

La cuarta línea de trabajo busca generar valor compartido mediante actuaciones que refuercen servicios, infraestructuras o proyectos municipales y la quinta crea espacios de seguimiento para evaluar la convivencia y mejorarla a largo plazo.

Los firmantes representan a más de 45.000 vecinos y más del 80 % de la potencia eólica instalada en España, aunque la declaración está abierta a nuevas adhesiones de empresas y municipios con presencia o previsión de parques eólicos.

En la jornada han intervenido alcaldes y representantes empresariales, así como el director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio de Transición Ecológica, Víctor Marcos, que ha abogado por visibilizar que estos proyectos "dejan un retorno muy positivo en el territorio".

Marcos ha destacado que entre 2018 y 2024 España ha aumentado un 150 % la participación de la energía solar y eólica en el sistema eléctrico y ha afirmado que gracias a eso ha reducido su dependencia de la energía exterior del 74 % al 68 %.

La presidenta de la Asociación de Empresas Eólicas (AEE), Rocío Sicre, ha reconocido que los parques eólicos "no son inocuos" y ha dicho que entiende que haya gente a la que le "impacta" la visión de los aerogeneradores en el paisaje, pero ha defendido que "lo que aportan compensa mucho".

Según sus datos, en España existen unos 1.400 parques eólicos, ubicados en más de 800 municipios, lo que supone que el 11 % de las localidades españolas tienen energía eólica, mas del 30 % de ellas desde hace más de 20 años.

Por su parte, el secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal (PP), ha opinado que "lo importante es que el diálogo genere dinámicas de mutua satisfacción y evitar la aparición de plataformas, cadenas y asociaciones que viven para y por el bloqueo de la transformación del territorio".

También ha aprovechado para pedir que en la declaración se incluya la necesidad de acometer la subasta de eólica marina (offshore) en Canarias.

Estas son las empresas que han suscrito la declaración: ABO Energy España, Acciona Energía, Altano Energy, EDP, Endesa, Engie España, Eni Plenitude Renovables España, Eurus Desarrollos Renovables, Finerge , Greenalia, Grupo Ibereólica Renovables, Iberdrola, Invenergy Renewables Europe, Nadara, Naturgy Renovables, Qair Renewables Iberica, RWE Renewables Iberia, Repsol, SSE, Statkraft Development Spain y Villar Mir Energía.

Los municipios firmantes son: Borja (Zaragoza), Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife), Casas de Lázaro (Albacete), Higueruela (Albacete), Munera (Albacete), Peñas de San Pedro (Albacete),Pinarejo (Cuenca), Castromonte (Valladolid), Cueva de Juarros (Burgos), Lubián (Zamora), Magaña (Soria), Paredes de Nava (Palencia), Poza de la Sal (Burgos), Tordesillas (Valladolid), Villaherreros (Palencia), Villasarracino (Palencia), Dumbría (A Coruña), Muxía (A Coruña), Gandesa (Tarragona) , Maials (Lleida), Jarafuel (Valencia), Puebla de Guzmán (Huelva) y Villayón (Asturias). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los TEDAX de Policía Nacional detonan una maleta sospechosa en una calle en Pamplona

Infobae

Las imágenes de la Almudena y de Jesús de Medinaceli recibirán en el Bernabéu al papa

Infobae

Fiscal mantiene 11 años para tres miembros de los Trinitarios por homicidio en tentativa

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 29 de mayo de 2026 (13:50 horas)

Infobae

El Gobierno convoca a la Junta de Andalucía para abordar la demolición del Algarrobico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente