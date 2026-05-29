Sanidad volverá a sentarse con el Comité de Huelga médica antes de la semana de paros

Madrid, 29 may (EFE).- Representantes del Ministerio de Sanidad y del Comité de Huelga médica volverán a reunirse el próximo lunes para retomar el diálogo en medio del conflicto planteado por el anteproyecto de ley de Estatuto Marco, y antes de la semana de paros convocada por los sindicatos médicos que lo conforman para el mes de junio.

Así lo ha anunciado en un comunicado el Comité de Huelga constituido por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

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El encuentro se producirá, según el comité, después de que el director general de Ordenación Profesional lo haya solicitado y el Comité irá con la intención -dice- de acudir "a tantas reuniones como sean necesarias siempre que exista una voluntad real de cambio".

No obstante, vaticina que estos encuentros "difícilmente" podrán alterar su calendario fijado de movilizaciones y su próxima huelga la semana del 15 al 19 de junio".

Es más, considera, que "no existe demasiado espacio para confiar en una solución al conflicto" dado que el ministerio ha seguido con la tramitación del borrador del estatuto firmado con los denominados sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF), que han exigido -dice- que se avance en el proceso sin que se introduzcan cambios en el texto acordado.

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"La titular de Sanidad es actualmente rehén de sus propios acuerdos", dice el Comité de Huelga, que entiende "el profundo malestar de los profesionales tras más de un año de movilizaciones".

Por ello, respalda la decisión de quienes han decidido suspender la actividad extraordinaria y voluntaria en sus servicios mientras no se solucione la situación actual. EFE