Sánchez denuncia las inaceptables violaciones del derecho internacional por parte de Rusia

Madrid, 29 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este viernes su firme condena por la incursión y posterior explosión de un dron ruso en territorio rumano y ha denunciado las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia, que ha calificado de "inaceptables".

El dron ruso se estrelló la pasada madrugada contra un edificio residencial e hirió a dos personas en la ciudad rumana de Galati, situada a orillas del Danubio y cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

PUBLICIDAD

El aparato impactó en el décimo piso del edificio de viviendas, y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas y dos resultaron heridas.

Sánchez ha expresado su firme condena por este hecho y ha trasladado su solidaridad con los civiles afectados, con Rumanía y su pueblo.

"Las violaciones del derecho internacional por Rusia son inaceptables. España sigue comprometida con el flanco Este y la seguridad de sus aliados", ha escrito en la red social X. EFE