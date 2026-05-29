Montero lleva dos semanas centrada en reuniones, sin agenda pública y sin recoger el acta

Sevilla, 29 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y diputada electa, María Jesús Montero, ha centrado su actividad desde las elecciones del pasado día 17 en "reuniones de trabajo", pero sin agenda pública y sin recoger, por el momento, su acta de parlamentaria.

La última vez que se vio a Montero públicamente fue el lunes 18 de mayo, cuando salía de la sede de su partido en Sevilla tras presidir la Comisión Ejecutiva Regional posterior a los comicios en la que se analizaron los resultados que arrojaron las urnas.

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Tras dicha reunión no compareció ante los medios de comunicación, sino que lo hizo el director de campaña, Fernando López Gil, quien también ha convocado a los medios esta semana para afear al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que no avance en las negociaciones mientras los andaluces tienen "prisa por solventar sus problemas".

La socialista, explican fuentes de su partido a EFE, trabaja desde el día 18 en la organización del grupo parlamentario así como en tareas internas de gestión de la formación, que cosechó en las recientes elecciones 28 escaños, la cifra más baja del partido en Andalucía y dos menos que los que consiguió en las anteriores.

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Fuentes del PSOE han señalado que Montero ha mantenido reuniones con los secretarios generales de cada provincia para transmitir la estrategia a seguir con el inicio de legislatura en Andalucía y con las elecciones municipales, que centran ahora mismo la preocupación de los socialistas en la comunidad.

Más allá de esas reuniones, Montero no ha tenido agenda pública y tampoco ha recogido por el momento su acta de diputada, para lo que tiene de plazo hasta el próximo 10 de junio, puesto que el Pleno constituyente del Parlamento se celebra el 11, al día siguiente.

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Fuentes del PSOE insisten en que Montero recogerá en breve el acta -y renunciará a su condición de diputada en el Congreso, que es incompatible-, pero no especifican la fecha en que se producirá y recuerdan que la líder del PSOE andaluz no es la única que aún no ha recogido la credencial.

De hecho, fuentes del Parlamento regional han asegurado que solo el 10 % de los diputados se han acreditado en la Cámara por el momento, cifra que esperan que suba rápido el próximo martes y miércoles, justo antes del Corpus, festivo en Sevilla. EFE

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