Llegan a Baleares tres nuevas pateras con 44 inmigrantes

Ibiza, 29 may (EFE).- Tres pateras con 44 personas a bordo han llegado este viernes a Baleares, 37 a Formentera en dos embarcaciones y 7 en otro barco a la costa de Santanyí, al sur de Mallorca.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, a las 8.30 horas la Guardia Civil ha interceptado en la zona del Pilar de la Mola de Formentera a 15 inmigrantes magrebíes que ya habían desembarcado.

Aproximadamente una hora después, Salvamento Marítimo y el instituto armado han rescatado a 22 personas, de origen subsahariano, que navegaban a media milla de la costa al sur de Formentera.

En torno a las 10 horas, en la línea de costa del Caló des Poy de Cala d'Or, en el municipio mallorquín de Santanyí han sido rescatadas siete personas originarias del Magreb que habían alcanzado el litoral en una patera.

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En lo que va de año han llegado a Baleares 1.806 migrantes a bordo de 93 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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