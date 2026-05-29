Fabio di Giannantonio presenta sus credenciales en casa, Marc Márquez decimoquinto

Redacción deportes, 29 may (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) ha presentado sus credenciales en la primera tanda libre de entrenamientos del Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputó este viernes en el circuito de Mugello.

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que reaparece tras su lesión en Le Mans (Francia), concluyó la sesión en la decimoquinta posición a 1,1 segundos del registro del italiano (1:46.242), si bien él mantiene el récord de la categoría con un registro de 1:44.169 que le dio la 'pole position' para la carrera de 2025.

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Prácticamente todos los pilotos de MotoGP optaron por montar neumáticos 'slicks' en sus motos, aunque algunos, como el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) o el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), se lo tomaron con cierta calma a la hora de salir a pista.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), vencedor consecutivamente de 2022 a 2024, fue el primer referente válido al encadenar varias vueltas rápidas consecutivas con 1:49.218, seguido por el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), aunque todo iba cambiando vuelta tras vuelta.

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El siguiente referente fue el líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), con 1:48.045 y 1:47.438, mientras en su taller Marc Márquez comenzaba el protocolo para equiparse y salir a pista.

Cuando Bagnaia recuperaba la primera plaza con 1:46.971 en la sexta vuelta, su compañero de equipo Marc Márquez decidía salir a pista para dar varias vueltas y calibrar las condiciones del asfalto sin asumir apenas riesgos con su pilotaje.

Marc Márquez, con una visible aunque no demasiado pronunciada cojera, completó cinco vueltas al trazado toscano con el decimotercer mejor tiempo, antes de regresar a su taller y cuando otro español, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), se puso líder con 1:46.916, apenas 55 milésimas de segundo más rápido que Bagnaia.

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Tras unos ajustes en su moto y no pocos comentarios con sus ingenieros, Marc Márquez regresó a la pista y en su primer intento de vuelta rápida, tras varios giros de lanzamiento, ascendió desde la vigésima hasta la séptima posición, ya a medio segundo del registro de Aldeguer.

Así se llegó a los minutos finales de la sesión, cuando el español Pedro Acosta se situó líder (1:46.794), con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) marcando parciales de vuelta rápida y su compatriota 'Pecco' Bagnaia se salía en la curva uno y al no conseguir mantener la moto en pie, tenía que marcharse andando de la zona al no haber vía de servicio en ese punto.

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'Diggia', vencedor en Cataluña, logró su objetivo y se puso al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:46.242, por delante de los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Maverick Viñales (KTM RC 16).

El vencedor de la última carrera acabó la tanda libre con ese tiempo, que no batió ninguno de sus rivales y con la paradoja de que las cuatro primeras posiciones las ocuparon pilotos de cuarto marcas distintas, con Di Giannantonio líder con Ducati, por delante de Jorge Martín, de Aprilia, Maverick Viñales, de KTM, y Jack Miller, de Yamaha.

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Aunque ya con la bandera de cuadros ondeando en la larga recta de meta de Mugello, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) se coló en la tercera posición, con Marc Márquez tranquilo, en el decimoquinto puesto. EFE