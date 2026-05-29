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El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a revisar el rescate de Plus Ultra por las sospechas de corrupción

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El PP someterá a debate y votación del próximo Pleno del Congreso una iniciativa que persigue forzar al Gobierno a que revise el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el rescate público de la aerolínea Plus Ultra pese a ser una empresa sin viabilidad y, ante las sospechas de tráfico de influencias que investiga la Justicia, exige transparencia y explicaciones.

Así consta en la moción registrada por el PP, que es consecuencia de la interpelación que dirigió este miércoles a la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Pese a que los 'populares' le interpelaron sobre su gestión en el Ministerio, el debate viró hacia el rescate de Plus Ultra.

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En su propuesta, que recoge Europa Press, los de Alberto Núñez Feijóo acusan al Gobierno de haber usado a lo largo de estos años todo el entramado del Estado "para su corrupción" como lo demuestra, según destacan, el rescate de Plus Ultra, donde "todo es sospechoso y fraudulento".

"ALFOMBRA ROJA" A UNA EMPRESA "SIN IMPACTO EN EL INTERÉS GENERAL"

Sin embargo, el PP denuncia que hubo "alfombra roja" por parte del Gobierno a esta compañía y a sus necesidades "gracias a la recomendación e influencia del expresidente (José Luis Rodríguez) Zapatero y a la aquiescencia y buena disposición del Consejo de Ministros".

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Y el resultado es conocido: "se rescató --con 53 millones de euros-- a una empresa que no era estratégica, sin casi pasajeros, sin viabilidad y, además, una empresa sin prácticamente impacto en el interés general de los españoles" pero "con fuerte impacto en los intereses personales del sanchismo y de su predecesor y mentor".

Precisamente la semana pasada la Justicia imputó a Zapatero por su implicación en el conocido como 'caso Plus Ultra'. Para el PP, esta operación "es una corrupción política (como mínimo) que no sólo causa un impacto claro y pernicioso en las cuentas públicas, sino también un tremendo e inaceptable perjuicio moral y democrático al conjunto del Estado y de la ciudadanía".

Por todo ello, el PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a revisar "de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó el rescate de Plus Ultra, así como todas las actuaciones administrativas, informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control vinculados al mismo, "con el fin de esclarecer la eventual existencia de irregularidades".

También urge al Ejecutivo a analizar la información relativa a la situación económico-financiera y demás circunstancias y actuaciones concurrentes de la citada compañía que motivaron en 2020, tras una reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Seguridad Social. José Escrivá, el aplazamiento para el pago de deudas con la Seguridad Social.

MÁXIMA TRANSPARENCIA SOBRE ESTE RESCATE

Asimismo, emplaza al Gobierno a dar cuenta de todo ello al Congreso, así como de las operaciones y actuaciones que se realizaron desde diversos ámbitos del Consejo de Ministros para la consecución del referido rescate, "facilitando a las Cortes el acceso íntegro a los expedientes y reforzando los mecanismos de publicidad activa y control parlamentario".

Por último, el primer partido de la oposición aboga por que el Gobierno garantice "la máxima transparencia y rendición de cuentas" en relación con el rescate de Plus Ultra y con todas las ayudas públicas, rescates empresariales y operaciones financiadas con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado a través de SEPI.

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EuropaPress

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