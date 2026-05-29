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Edward Dunbar, experto en líderes autoritarios: Buscan separar a la gente de la política

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Roger Mateos

Barcelona, 29 may (EFE).- El psicólogo clínico estadounidense Edward Dunbar, especializado en discursos de odio y autoritarismo, alerta de que, en las democracias occidentales, existe una estrategia por parte de determinados sectores para propagar "desinformación" con el fin de separar a la gente de la política.

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"Estamos entrando en una era donde la cantidad de desinformación acabará por alienar a muchos consumidores de contenido político, llevándolos a decir que no pueden creer lo que ven o escuchan", reflexiona Dunbar en una entrevista con EFE.

Autor de 'La psicología de los líderes autoritarios: hombres fuertes, delincuentes y celebridades' (Springer), invitado esta semana al simposio 'Comprendiendo el nuevo autoritarismo' en Barcelona, Dunbar considera que hay una "estrategia para que la gente deje de tomarse en serio la información pública".

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El uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales para propagar noticias falsas es, según remarca el experto, una de las características de la nueva ola autoritaria en el mundo.

Y este es un terreno propicio para alguien como el presidente estadounidense, Donald Trump, que "se desenvuelve bien en los medios de comunicación y que posee una habilidad que muchas personas con gran capacidad intelectual y liderazgo simplemente no tienen".

El lenguaje de Trump, señala Dunbar, "es extremadamente simple, muy directo", aunque en realidad él "no es un estratega hábil".

"Algunos de sus críticos dirán que es un genio malvado. Yo diría que simplemente es una persona con mucho poder que sabe cómo usarlo. Pero no tiene una mentalidad de ajedrecista. Es muy primitivo. Su enfoque es muy inmediato. Por eso, mucha gente en Estados Unidos se identifica con él. Pero no hay ideología alguna", razona.

Para Dunbar, cada vez es mayor el riesgo de que se ofrezca a la gente "información muy simple y fácil de consumir, que no implica ningún proceso dialéctico de resolución de problemas" y que "saca a relucir los prejuicios y miedos más profundos de las personas".

"Estamos descubriendo cómo esto moldeará las actitudes y opiniones sociales para movilizar a la gente, pero también para alienarla del proceso político", avisa.

Otro riesgo que detecta ante el nuevo autoritarismo es que hay líderes que minimizan el cambio climático y "retiran a sus países del Acuerdo de París sobre el clima o se desentienden de las regulaciones a la industria", una actitud que "podría tener un impacto muy profundo en el mundo en general".

El nuevo autoritarismo, a su juicio, "utiliza las redes sociales, internet y la inteligencia artificial, en cierto modo recurre menos a la fuerza y más al entretenimiento y a la persuasión", como es el caso de Javier Milei, en Argentina, o Trump, en Estados Unidos.

El ascenso de estos nuevos líderes autoritarios, añade, no tiene tanto que ver con su "ideología ultranacionalista", sino con el apoyo que les prestan los "oligarcas" de sus respectivos países.

Mientras en Rusia los "superricos" que apoyan el régimen de Vladímir Putin proceden de sectores como la industria del petróleo o los minerales, en Estados Unidos están vinculados "casi exclusivamente a la alta tecnología".

Su planteamiento, añade Dunbar, consiste en debilitar el sistema democrático para "mejorar sus beneficios fiscales, tener más control y eliminar las regulaciones antimonopolio". EFE

(Foto)

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EFE

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