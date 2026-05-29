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Cruzeiro-Flamengo y Palmeiras-Cerro Porteño, en duelos de octavos de la Libertadores

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Asunción, 29 may (EFE).- El Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores, se enfrentará al Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2026, que reeditará el duelo entre el Palmeiras, subcampeón de 2025, y el Cerro Porteño, según quedó definido este viernes en el sorteo del torneo continental.

El Palmeiras se ubicó segundo del grupo F, que encabezó el Ciclón de Barrio Obrero asunceno y que se prepara para encarar la cita número 19 ante el Palmeiras en la Libertadores.

La rivalidad entre ambos conjuntos deja una estela de diez victorias para el brasileño, cinco empates y tres triunfos para el equipo guaraní.

El sorteo, celebrado en la ciudad paraguaya de Luque, determinó igualmente que el Mirassol, el conjunto del estado de São Paulo que debuta en esta edición de la Libertadores, se enfrentará al ecuatoriano Liga de Quito, que alzó la copa continental en 2008.

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Otro novel en esta competición, el Independiente Rivadavia, de la provincia argentina de Mendoza, chocará con el Fluminense de Brasil, ganador de la Libertadores en 2023.

Los otros compromisos los protagonizarán el Deportes Tolima colombiano y el Independiente del Valle ecuatoriano; el Platense de Argentina y el chileno Coquimbo Unido, así como el argentino Rosario Central y el Corinthians de Brasil.

La Copa Libertadores, que vivirá un receso por el Mundial de 2006 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, se reanudará en la semana del 10 de agosto.

La final de este torneo está pautada el 28 de noviembre en Montevideo.

Así quedaron establecidos los partidos de ida y vuelta para los octavos:

Estudiantes - Universidad Católica

Mirassol - Liga Deportiva Universitaria de Quito

Fluminense - Independiente Rivadavia

Deportes Tolima - Independiente del Valle

Cruzeiro - Flamengo

Platense - Coquimbo Unido

Palmeiras - Cerro Porteño

Rosario Central - Corinthians. EFE

(foto)

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EFE

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