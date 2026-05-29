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Consumo sanciona con 30.000 euros a un supermercado por datos incorrectos en su etiquetado

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(Actualiza con las reacciones de Mercadona y Facua)

Madrid, 29 may (EFE).- El secretario general de Consumo y Juego ha ratificado esta semana una sanción de 30.000 euros a un distribuidor minorista de productos alimentarios por cometer varias infracciones, entre ellas incluir información incorrecta en el etiquetado de un pan especial.

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La compañía en cuestión es Mercadona, ha avanzado la organización de consumidores Facua, que la había denunciado por "información engañosa" en sus "tortillas de avena 51 %", ya que ese cereal "solo supone la quinta parte de su composición".

Por su parte, Mercadona ha asegurado que no comparte la resolución y está valorando recurrirla, al tiempo que ha defendido que el producto "contiene la información obligatoria para el consumidor, tanto sobre su composición e ingredientes como sobre el responsable del producto que consta debidamente identificado, conforme a la normativa aplicable".

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"Nuestros proveedores trabajan para que todos los productos ofrezcan a los clientes una información clara, completa y veraz", han afirmado fuentes de la empresa.

En una nota remitida este viernes, Consumo explica que se trata, en concreto, del porcentaje de harina integral que incluía el citado producto, una infracción calificada como leve, en su grado máximo, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Otra de las infracciones fue que dicho producto no incluía los datos de contacto de la empresa en cuyo nombre se comercializaba, también categorizada como sanción leve y con multa de 10.000 euros.

La última infracción, también de carácter leve y por importe de 10.000 euros, se impuso por "llevar a engaño" al consumidor sobre la cantidad real de cereal integral que incluía el producto en cuestión.

De esta forma concluye el expediente que puso en marcha la Dirección General de Consumo y que tuvo su origen en la denuncia de Facua, presentada en 2024 ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda.

Consumo consolida así el criterio de responsabilizar a la empresa distribuidora de la información que se facilite en los productos comercializados bajo su marca blanca, aun cuando no intervenga en el proceso de fabricación o envasado del producto, añade la nota. EFE

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EFE

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