Castro: "Si hubiésemos jugado todos los partidos en casa, podríamos haber ido a Europa"

Valencia, 27 may (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este martes al analizar el cierre de temporada que el rendimiento del equipo como local ha sido una de las claves de la permanencia y afirmó que, de haber mantenido ese nivel fuera de casa, el conjunto valenciano habría podido aspirar a puestos europeos.

“Miras los partidos que tuvimos en casa, en los últimos siete partidos tenemos sólo un empate jugando con diez y en el último minuto. Jugando con diez no fue fácil para el otro equipo hacer el empate. Hicimos remontadas, partidos de estar ganando 2-0, ir al descanso con 2-2 y jugar la segunda mitad con la misma mentalidad de ganar”, señaló a los medios oficiales del Levante.

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“Si hubiésemos jugado todos los partidos en casa, creo que podríamos haber ido a Europa”, añadió el técnico portugués.

Castro destacó además el impacto que le ha causado el ambiente que rodea al club desde su llegada y elogió la implicación de la afición levantinista durante toda la campaña.

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“Me ha sorprendido de manera positiva, ha sido más intenso de lo que pensaba. Los partidos en casa han sido muy intensos. La afición y el estadio tienen un ambiente increíble. También el día a día, en la calle, cuando salgo. No salgo mucho, pero cuando vengo a la ciudad se siente un levantinismo muy grande”, explicó.

El entrenador del Levante también puso en valor el crecimiento colectivo de la plantilla y la confianza que fueron adquiriendo los jugadores a medida que avanzó la temporada, tras su llegada al banquillo en Navidad.

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“En el día a día, trabajando, demostrando que tienen calidad y que tienen la capacidad porque eran buenos. Yo creía que eran buenos y que tenían la capacidad. Es más fácil transmitir una cosa cuando crees que es verdad y en el día a día fuimos haciendo y demostrando cosas. Iban evolucionando y creyendo en ellos mismos. A partir de ahí las cosas han sido normales”, indicó.

El preparador luso incidió igualmente en la importancia de la participación del vestuario en la construcción del modelo de juego y aseguró que el diálogo constante ha sido una de las claves del rendimiento del equipo.

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“Si ellos no creen en las cosas que estamos haciendo, si son obligados a hacerlo porque yo digo que tienen que hacerlo, si no lo comprenden, si no están dentro de lo que estamos haciendo… no lo van a hacer al cien por cien. Discutimos, hablamos, miramos, hacemos ejercicios para ver si es mejor por la derecha o por la izquierda, damos las soluciones, pero ellos también las dan y vamos combinando, entre nuestro 'staff' y ellos, las cosas que son más importantes de hacer”, afirmó.

“Ellos quieren lo mismo que nosotros, quieren ganar, lo mejor para el club, y es normal que participen en todo lo que tenemos que hacer”, agregó.

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Castro aseguró además que, independientemente de haber alcanzado o no el objetivo de la permanencia, se siente plenamente satisfecho con el compromiso mostrado por sus futbolistas durante todo el curso.

“Aunque no hubiéramos logrado el objetivo, iba a sentirme orgulloso de esta plantilla. Les dije que es muy grande lo que hicimos, pero, si al final no lo lográbamos por un punto o algo así, el orgullo iba a ser el mismo porque hay una cosa que prometí cuando llegué que era que los jugadores iban a dar lo máximo porque si no lo daban, no jugaban”, manifestó. EFE

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