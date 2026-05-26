Libertad para el dramaturgo Ramón Paso, detenido por presunta agresión sexual a una menor

Madrid, 26 may (EFE).- El juez del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Madrid ha dejado en libertad sin medidas cautelares al dramaturgo Ramón Paso, que fue detenido el pasado sábado como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad, han informado a EFE fuentes judiciales.

Pese a que el juez ha decretado su libertad sin medidas cautelares, la causa contra el dramaturgo continúa su curso, según las fuentes.

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Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado sobre las 19:30 horas, en el cruce entre la calle Alcalá y el Paseo del Prado en Madrid, cuando una pareja alertó a una patrulla de la Policía Municipal sobre un adulto que presuntamente habría realizado tocamientos "de carácter sexual" a la menor de edad, de 15 años y alumna del detenido, según avanzó el diario El Mundo y confirmaron a EFE fuentes policiales.

Los agentes dieron el alto al detenido, que caminaba de la mano de la menor. Según los testigos, el hombre habría acariciado los muslos y las nalgas, y dado besos en los hombros y en el cuello.

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El detenido confesó a los agentes que es profesor de teatro de la víctima, y que ésta es hija de unos amigos de la familia, y que había estado sentada con ella en un banco en las inmediaciones del Banco de España.

Según el relato de la menor, el detenido había acudido a su encuentro a petición suya, después de que hubiese tenido un conflicto con un compañero de colegio. Las fuentes subrayan que la menor manifestó que el detenido "la estaba consolando".

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Ramón Paso es uno de los fundadores de la compañía teatral Paso Azorín, y es nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela.

En abril de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia en el juzgado contra Paso por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023.

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La denuncia del Ministerio Fiscal se interpuso por presuntos delitos de agresión sexual -algunos de carácter continuado-, acoso, hostigamiento, coacciones o contra la integridad moral, si bien todavía no ha declarado por esta causa.

Después de recabar su testimonio, el Ministerio Público interrogó a catorce chicas, que ratificaron su denuncia contra el dramaturgo por estos hechos que ocurrieron a propósito de la actividad teatral de Paso, que las habría conocido en audiciones a las que se presentaban. EFE

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