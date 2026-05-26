Jaime Siles gana el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El poeta valenciano, latinista, crítico y traductor Jaime Siles ha ganado el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que convocan conjuntamente Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde 1992.

El jurado ha destacado de Siles "su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial, con una expresión cercana al discurso científico".

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Asimismo, el fallo incide en que Siles "indaga con la palabra en un problema fundamental: la identidad, y su relación con todos los aspectos de la naturaleza humana".

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha anunciado el fallo del jurado y ha asegurado que Siles es "uno de los mejores representantes de la poesía de pensamiento crítico, situando la experiencia poética en el margen de la reflexión filosófica. Cumple el ideal renacentista de artista total".

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Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha subrayado que "Siles es uno de los poetas más destacados de la poesía española contemporánea, con una obra que abarca tanto la poesía como la reflexión filosófica y literaria".

La portavoz del jurado, la poeta Raquel Lanseros, ha hecho referencia a algunas de las características de la poesía del premiado, como "la esencialización y la gran concentración de sentido en cada uno de sus poemas", así como "la metareflexión: su reflexión constante sobre el propio hecho lingüístico".

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Jaime Siles Ruiz nació en Valencia (España) en 1951. Es poeta, filólogo, latinista, traductor y catedrático especializado en lenguas clásicas. Su poesía se caracteriza por la depuración formal y la influencia clásica.

Entre sus libros destacan 'Canon', 'Música de agua' e 'Himnos tardíos'. Ha publicado ensayos y artículos sobre literatura clásica y poesía contemporánea. Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Premio Internacional Generación del 27.

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En esta trigésimo quinta edición, el premio ha contado con 65 candidatos, apoyados por 107 proponentes y la entrega estará presidida por Reina Sofía presidirá en el último trimestre de este año.