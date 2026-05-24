Miles de personas esperan dentro y fuera de la ermita la procesión de la Virgen del Rocío

El Rocío (Huelva), 25 may (EFE).- Miles de devotos y curiosos se congregan ya dentro y fuera del Santuario de la Virgen del Rocío a la espera de vivir el que es el momento culmen de la romería de Pentecostés, la salida en procesión de la también conocida como la 'Blanca Paloma', a hombros de los almonteños, por las calles de su aldea.

Desde antes de medianoche la gente se ha ido acercando a este lugar, punto neurálgico del Rocío, por el que continúan pasando los simpecados de las distintas hermandades filiales en el rezo del Santo Rosario.

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Se cuentan por cientos ya las personas que se van concentrando fuera de la ermita para presenciar en primera persona y lo más cerca posible ese inicio de la procesión; y también son muchísimos, los que esperan dentro de ella, completamente abarrotada, salvo su nave central, que queda vacía al objeto de facilitar la entrada del Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte al termino de ese Santo Rosario.

Y, como es habitual, en la escalinata que da acceso al altar, asidos o próximos a la reja, los almonteños guardan a la Blanca Paloma a la espera de que se produzca el 'salto de la reja', momento en el que se harán con las andas de la Virgen y la sacarán en procesión.

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Es en ese instante, que no tiene hora fija -el año pasado fue minutos antes de las 3:00 horas- cuando, tradicionalmente, tiene lugar el salto, aunque se desconoce si este año será así o no.

Hasta que eso ocurra, en el exterior del Santuario, desde donde se puede ver a la imagen entronizada en su paso, con el histórico ajuar conocido como "de los Montpensier", de momento, se espera con calma; no ocurre lo mismo en el interior, sobre todo en esa zona más próxima a la verja del presbítero donde desde poco antes de la 1:00 horas se están sucediendo intentos de salto que, hasta ahora, han podido ser disuadidos.

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La afluencia de personas continuará aumentando conforme vayan pasando los minutos; a todos ellos les mueve un mismo fin, ser testigos de excepción de los primeros momentos de la procesión.

En los aledaños del Santuario permanece activo el dispositivo específico para dar seguridad a los ciudadanos ante la concentración de personas en el momento de la salida de la Virgen.

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Además, se ha vuelto a desplegar tanto el hospital como el puesto de coordinación en el Paseo Marismeño para garantizar la asistencia sanitaria en estos momentos.

El equipo está compuesto por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias y cuenta con el apoyo del voluntariado de Protección Civil para abrir paso entre la multitud para poder acceder a posibles heridos y lesionados y traslado en caso de necesidad.

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La Agencia de Emergencias también ha dispuesto en el lugar globos de iluminación para facilitar la visibilidad en el espacio de trabajo de los operativos de emergencias. EFE

lra/amd

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