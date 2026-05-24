Hoy será noticia. Lunes, 25 de mayo

PLUS ULTRA

La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra sigue acaparando el debate político

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Madrid (EFE).- El terremoto generado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue acaparando el debate político, a la espera de conocer detalles del sumario del caso Plus Ultra sobre el alcance de su implicación en los hechos que investiga la Audiencia Nacional.

Caso sobre el que ya se han hecho públicos dos voluminosos informes con las investigaciones de la Policía Nacional contra el expresidente del Gobierno, a una semana de que Rodríguez Zapatero declare ante la Audiencia Nacional.

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ACCIDENTE ADAMUZ

Víctimas de Adamuz comparecen este lunes en la comisión de investigación del Senado

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Huelva (EFE).- El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, tiene previsto comparecer este lunes en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España del Senado.

La comparecencia, según ha informado la asociación en un comunicado, se produce a raíz de las solicitudes que han cursado y es "un importante avance en su labor de visibilidad, esclarecimiento de los hechos y asunción de responsabilidad".

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JUICIO KITCHEN

El juicio del caso Kitchen se reanuda con la escucha de audios de Villarejo

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Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio del caso Kitchen, que estará protagonizado en esta jornada por grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información.

La octava semana del juicio Kitchen comienza este lunes con la incógnita de si le llegará a los diez acusados, entre quienes está el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el turno de declarar, en un juicio que acumula retrasos y que todavía tiene que reproducir prueba documental en la Sala.

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TURISMO HOTELES

El INE publica los datos de coyuntura turística hotelera de abril

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Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este lunes los datos de coyuntura turística hotelera de abril.

Datos que constituyen un primer indicador de cómo ha ido el turismo en Semana Santa.

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PAPA ESPAÑA

Responsables de seguridad ultiman los detalles del dispositivo con motivo de la visita del papa

Madrid (EFE).- A menos de dos semanas de que el papa León XIV aterrice en Madrid, los responsables del operativo de seguridad, de Casa Real, Presidencia del Gobierno y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ultiman con los organizadores de la visita del pontífice los detalles del dispositivo.

Operativo que movilizará a miles de agentes y servicios municipales y de emergencias por las calles de la capital.

SALUD TABAQUISMO

Publican encuesta sobre la percepción de la ciudadanía sobre el consumo de tabaco

Madrid (EFE).- En la Semana Sin Humo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) da a conocer este lunes los resultados de su encuesta anual sobre la percepción que la ciudadanía tiene sobre el consumo de tabaco.

La encuesta también recoge la percepción de la ciudadanía de los espacios más expuestos al humo, los productos derivados como cigarrillos electrónicos, o las medidas regulatorias y sanciones.

BANDAS JUVENILES

La Audiencia Nacional juzga por primera vez a una banda juvenil: 15 miembros de los DDP

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional sienta este lunes en el banquillo a quince acusados de pertenecer a la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) que estarían implicados en tráfico de armas o en falsificación de moneda y, en el caso de uno de ellos, en el asesinato de un joven en Madrid en 2022.

Es el primer juicio a miembros de esta organización -declarada ilegal en 2013- que se celebra en la Audiencia Nacional en el marco de una causa que llegó hace años procedente de un juzgado de Toledo.

VIOLENCIA SEXUAL

El sacerdote acusado de agredir sexualmente a 4 mujeres será juzgado este lunes en Málaga

Málaga (EFE).- La Fiscalía solicita una pena total de 72 años de prisión para el sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre 2014 y 2018, cuyo juicio comenzará este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.

El cura, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla.

PREMIO CARLOS V

El rey entrega este lunes el Premio Carlos V al Comité de las Regiones de la UE

Madrid (EFE).- Felipe VI entregará este lunes al Comité de las Regiones de la Unión Europea el XIX Premio Europeo Carlos V en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres) y que recogerán el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la concejala de Budapest Kata Tütto, copresidentes de ese organismo.

El Premio Carlos V, que en su anterior edición recayó en el político y diplomático Josep Borrell, está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

PREMIO SALIOU TRAORÉ

El VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo de EFE y Casa África se falla este lunes

Madrid (EFE).- El VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo que promueven la Agencia EFE y Casa África para reconocer a los profesionales que ofrecen una mirada rigurosa sobre la realidad del continente africano se falla este lunes, cuando se anunciará el ganador de esta edición a la que se han presentado 29 candidaturas.

El premio, que lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido el 13 de octubre de 2018 en Dakar, reconoce la calidad de los trabajos que contribuyan a la comunicación y al conocimiento entre los pueblos africanos y que hayan sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

ROMERÍA ROCÍO

La procesión de la Virgen del Rocío pondrá fin a una romería en la que han participado cientos de miles de personas

El Rocío (Huelva) (EFE).- La procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea almonteña, después de que esta madrugada sea sacada de su ermita tras el salto de la reja, pondrá fin a la romería.

Una romería en la que han participado cientos de miles de personas que comenzarán su camino de vuelta.

CATEDRAL TOLEDO

La catedral de Toledo inaugura exposición de artistas como El Greco, Velázquez o Zurbarán

Toledo (EFE).- La catedral de Toledo inaugura este lunes 'Primada', la exposición conmemorativa de su octavo centenario, que reúne unas 330 obras, de artistas como El Greco, Velázquez, Zurbarán o Juan de Borgoña , entre otros.

La muestra se exhibe en un recorrido excepcional por espacios habitualmente menos accesibles del templo.

GASTRONOMÍA FUTURO

Jóvenes talentos de la gastronomía debaten sobre el futuro de su profesión

San Sebastián (EFE).- Los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, profesionales de menos de 30 años que liderarán el sector, se presentan este lunes en una jornada de debate sobre sus objetivos y el futuro de su profesión.

Una jornada que se iniciará a las 10:00 horas, organizada por el Basque Culinary Center.

EL TIEMPO

Lunes caluroso con máximas de 34-36 grados en el suroeste, Ebro y zonas de Canarias

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular, además de temperaturas máximas que podrían superar los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular y Ebro.

Se prevé que se mantenga una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura. Al principio habrá intervalos de nubes medias y altas, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste.

EFE

plv