Las hermandades participan en Santo Rosario, antesala de la salida de la Virgen

El Rocío (Huelva), 25 may (EFE).- Las 127 hermandades filiales participan desde la medianoche en el Santo Rosario de la romería, que se realiza a pie por las calles de la aldea de El Rocío más próximas al Santuario, con la Plaza de Doñana como punto de partida y bajo la presidencia de la Hermandad Matriz de Almonte.

El rezo del Rosario es el acto previo a la salida procesional de la Virgen del Rocío, que se producirá cuando el Simpecado de la Hermandad Matriz regrese hasta el altar de la Blanca Paloma -el año pasado fue poco antes de las 3:00 horas- y los almonteños protagonicen el tradicional 'salto de la reja' que supone la bajada de la Virgen de su presbiterio y el inicio de ese recorrido por la aldea para encontrarse con sus fieles.

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Para participar en el Rosario -que tiene una duración de unas tres horas-, las filiales comenzaron a aproximarse a la Plaza de Doñana alrededor de las 23:00 horas con sus simpecados dotando, además a la aldea un color y una luz particular producida por las bengalas que portan algunos de los miembros de dichas corporaciones.

El rezo del Santo Rosario, que este año está acompañado en el canto por el Coro de la Hermandad de Garrucha (Almería), tiene en las puertas de la ermita uno de sus momentos más emotivos, pues ante ellas pasan todos y cada uno de los simpecados de las filiales en un desfile que se desarrolla por orden inverso de antigüedad, y que ha abierto, por tanto, la hermandad incorporada más recientemente, la de Torremolinos (Málaga).

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Tras su paso ante las puertas del Santuario las filiales vuelven a sus casas oficiales para prepararse para la visita de la Virgen del Rocío. EFE

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