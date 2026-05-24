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La Asociación Víctimas Adamuz comparecerá este lunes en la Comisión de Investigación del Senado

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El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, comparecerá este lunes, 25 de mayo, en la Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se está desarrollando desde el pasado 27 de abril en el Senado, e impulsada por el PP, después de solicitarlo en reiteradas ocasiones.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, tras varias solicitudes cursadas, el Senado ha acordado citar a su presidente, Mario Samper, que irá asistido de Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, despacho que coordina la defensa de la Asociación, para comparecer en la Comisión de Investigación que analiza los accidentes de ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

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La comparecencia a las 10,30 horas en el Senado, constituyendo "un paso significativo" para que las víctimas "puedan tener voz en una de las más altas instituciones del Estado".

La comparecencia se desarrollará según el formato de pregunta-respuesta. Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión formularán sus preguntas comenzando por el grupo proponente, seguido de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor representación. Cada portavoz dispondrá de un máximo de 50 minutos para formular sus preguntas.

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Desde la Asociación se valora esta comparecencia como "un reconocimiento al esfuerzo colectivo de las víctimas y un avance en la búsqueda de la verdad y en el compromiso de que situaciones como la ocurrida no vuelvan a repetirse".

La Comisión de Investigación de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) comenzó el pasado 27 de abril y por ella ya han pasado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón; el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, o el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, entre otros.

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