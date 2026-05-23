Urtasun pide a la Fiscalía investigar las "torturas" de Israel a miembros españoles de la Flotilla

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación ante la Audiencia Nacional por las "torturas" cometidas por Israel a miembros españoles de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza que fueron detenidos por fuerzas israelíes.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios este sábado desde el Aeropuerto de Barcelona, tras la llegada de los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla interceptados por Israel, un acto que ha calificado de "piratería" porque, afirma, estos barcos tenían libertad para navegar libremente por el mediterráneo amparados en el derecho marítimo.

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El ministro ha asegurado que no permitirán que los malos tratos y agresiones relatados por miembros de la organización queden "impunes".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento para acabar con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel que es "una vergüenza que siga en vigor", algo que, ha apuntado, el Gobierno seguirá defendiendo tras haber solicitado ya su suspensión.

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CRÍTICAS A PP Y VOX

Además, se ha referido al PP y Vox: "¿Qué tienen que decir el Partido Popular y Vox cuando Netanyahu tortura a nuestros conciudadanos? ¿Dónde queda la prioridad nacional del Partido Popular y Vox cuando Netanyahu tortura y agrede a nuestros compatriotas?", ha preguntado.

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Urtasun ha criticado que PP y Vox han estado "en silencio absoluto" ante lo sucedido con miembros de la Flotilla.