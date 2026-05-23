Todos contra Álex Palou en Indianápolis

Chicago (EE.UU.), 22 may (EFE).- El español Álex Palou regresa este domingo a las 500 Millas de Indianápolis como defensor del título, tras convertirse en 2025 en el primer español capaz de ganar la icónica carrera estadounidense, y saldrá desde la 'pole', con una amplia lista de pretendientes que incluye el mexicano Pato O'Ward y pasados campeones como Josef Newgarden o el brasileño Hélio Castroneves.

Palou selló la semana pasada la 'pole' en Indianápolis a bordo de su monoplaza del equipo Chip Ganassi, con el que está reescribiendo la historia de la IndyCar con sus cuatro títulos, tres de ellos de forma consecutiva.

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El catalán arrancó la temporada 2026 con tres victorias en seis carreras y es, una vez más, el líder del campeonato y favorito para retener la corona.

"La 'pole' cambia bastante. Al final piensas que cuando estás en primera posición es un poco más fácil la salida, demuestra que tenemos un coche que es muy, muy rápido y que tenemos todo lo necesario para ganar, así que con ganas. No quiere decir que porque ganamos el año pasado y salimos de la 'pole', que tenemos muchas más opciones, sino que tenemos todas las herramientas, pero con ganas de salir y ver si podemos sacarlo adelante", afirmó Palou en una entrevista con EFE antes de la carrera de este domingo.

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Palou llega con la moral alta a esta carrera, cuyo gran desafío, además de físico, será mental.

"Sobre todo es mental. Creo que la gente no se da cuenta de lo mental, de la tensión que tienes al ir a tanta velocidad y estar corriendo y compitiendo contra otros coches y otros pilotos. Y esa tensión que tienes a veces cuando vas en el coche en la carretera y está lloviendo muchísimo, que tienes que estar como con mucha tensión, pues aquí es lo mismo durante casi tres horas compitiendo. Así que aunque físico no es fácil, lo más duro diría que es mental", aseguró Palou.

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Este domingo, Palou saldrá por delante de Alexander Rossi y David Malukas en la tercera, y con el mexicano Pato O'Ward en la sexta posición.

Entre los candidatos figuran Josef Newgarden, un doble campeón de esta carrera, y el veterano Hélio Castroneves, que la ganó cuatro veces y que regresa por vigésima sexta vez al Indianápolis Motor Speedway.

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"Te das cuenta de eso en el momento en el que enciendes el motor. Cuando volvimos a las pruebas fue como decir 'aquí es donde pertenezco, donde me siento cómodo, esto es lo que he estado haciendo toda mi vida'", afirmó Castroneves, de 51 años, en el día de medios previo a la histórica carrera estadounidense.

"Fue como sentarme en una silla de terapia. No es que haya ido a terapia (sonríe)", añadió.

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La carrera prevé 200 vueltas en el oval de Indianápolis, para un total de 500 millas, y comenzará a las 12.30 locales, 18.30 en España. EFE