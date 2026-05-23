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Fallece un motorista de 50 años en la N-323 a su paso por Vélez de Benaudalla (Granada)

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Motril (Granada), 23 may (EFE).- Un motorista de 50 años ha fallecido esta pasada madrugada en la carretera N-323 a su paso por la localidad granadina de Vélez de Benaudalla tras sufrir un accidente de tráfico.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 185, sentido Granada, poco antes de las 3:00 horas de este sábado cuando, por causas que están siendo investigadas, el motorista sufrió un accidente y quedó en la calzada.

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Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, y la Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para aclarar el suceso. EFE

pfm-rro/sgb

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