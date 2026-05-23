Iván Redondo propone una idea positiva de España y la reforma de la Constitución

Madrid, 23 may (EFE).- Iván Redondo, ex secretario de Estado y jefe de gabinete de Pedro Sánchez que acaba de publicar “El Manual”, defiende que quien promueva emociones positivas acertará en las próximas generales y habla de reformar la Constitución cuando se cumplan 50 años de democracia y llegue la hora “de decir las cosas”, esas que en España son imposibles “hasta que interesa”.

El libro, en el que Redondo transita desde una biografía intelectual -música, libros, maestros- a otra muy personal -el problema de corazón que le obligó a dejar la primera línea de la política, según revela en "El Manual"-, traza unas memorias personales sobre una etapa reciente de la política española.

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Y desde ese bagaje Redondo explica a EFE cuál es su perspectiva del futuro inmediato, un punto de vista que llega desde fuera del “Madrid Distrito Federal”: “Cuando nieva en el Madrid D.F., nieva en toda España, aunque haga sol en Benidorm. Es una visión que debemos equilibrar. Se está haciendo política para todos los españoles desde el Madrid DF. Yo invertiría la conversación social”.

La entrevista, dado que gira en torno a un manual, plantea la duda sobre cómo debería afrontarse desde La Moncloa la crisis desatada por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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“En la moción de censura de 2018 había tres principios: limpieza frente a la corrupción, presupuestos sociales y convivencia frente a la división”, responde.

“Han pasado ocho años, pero esos tres principios siguen siendo válidos” para afrontar esta crisis: “Tiene que haber una respuesta contundente y tiene que beber del espíritu de la moción de censura de 2018”.

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Y dos ideas: “Mesura, porque la justicia tiene que hacer su trabajo, y lo va a hacer. Y confianza en un presidente Zapatero que debe poder defenderse”.

“En los próximos comicios generales, que posiblemente se celebren en julio, competirán dos ideas de España”, añade: la del no, que ya se conoce “en los gobiernos de PP y Vox en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, y otra que debe dar una idea positiva del país”.

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“Entonces, ¿dónde hay que unificar el sí? En las bases de la Constitución. Evidentemente no vas a reformar la Constitución en las elecciones generales, no es eso. Pero en España, en algún momento, cuando llegue el momento, hay que hacerlo, con Gobierno y oposición, tenemos que actualizar la carta magna”, considera.

“Cuando la izquierda hace la didáctica sobre la España que queremos, enamora”, recomienda.

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Se trata, a su juicio, "de hablar de esa España frente a la España de la Restauración”, porque “en las próximas elecciones generales de 2027 quien promueva emociones positivas va a acertar"; "estamos cansados de los algoritmos, cansados de los bloques, del malestar, la ira, el odio, el resentimiento, esta corrosión".

“No hay que dejar a la derecha la idea de España, hay que defender otra idea de España de la izquierda, centrada en vivienda, inseguridad, inmigración, política económica, presupuestos sociales. Porque nos gusta hablar de España”, explica.

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En "El Manual", Iván Redondo, que habla de sí mismo en tercera persona (“El Director”) para crear una cierta distancia, relata su formación como asesor, recupera las lecciones aprendidas y narra experiencias entre las cuales aquella moción de censura ganada en 2018 ocupa un lugar central.

Y también la repetición de las elecciones en 2019: Ciudadanos "nunca fue una opción. Albert Ribera construyó un unicornio y suspendió pagos", recuerda.

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Y en cuanto a Podemos, como cuenta en el manual, "en un principio no se pudo llegar a un acuerdo porque dos tradiciones muy distintas debían conformar gobierno por primera vez en 90 años" y hacía mucho tiempo que no se hablaban.

El libro es en suma, unas memorias políticas de lo que el propio texto define como la intrahistoria de un adiós o, tal vez, un hasta luego. EFE

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