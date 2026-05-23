Pepelu de central y Duro en ataque en el Valencia; Szczesny en la portería del Barcelona

Valencia, 23 may (EFE).- El Valencia saldrá este sábado con Pepelu como central y Hugo Duro en ataque al partido en el que buscará la clasificación para Liga Conferencia en Mestalla contra al Barcelona, que sale con Szczesny en portería.
El Valencia saldrá con un once formado por Dimitrievski; Núñez, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.
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El Barcelona comenzará el partido con Szczesny; Eric García, Araújo, Gerard Martín, Balde; Gavi, Bernal, Olmo; Ferran Torres, Lewandowski y Rashford. EFE
plm sm/jl
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