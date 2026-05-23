La última jornada al descanso: Mallorca y Girona, en descenso; Celta y Getafe, en Europa

Madrid, 23 may (EFE).- La última jornada de LaLiga EA Sports llega al descanso con el Mallorca, que vence 1-0 al Oviedo, y el Girona, que cae 0-1 con el Elche, en zona de descenso, además del Oviedo, y con el Celta y el Getafe, con sendos empates a cero, en la sexta y séptima posición que dan acceso a la Liga Europa y la Liga Conferencia, respectivamente. EFE
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