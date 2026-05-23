Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asistido este sábado al acto de inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona, encabezado por el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas.
La plaza, en el barrio de Pla de Palau-Sant Pau, ha sido bautizada a petición del grupo municipal de Junts con el nombre del cartógrafo, aparejador, político y activista cultural Ricard Masó i Llunes (Sant Feliu de Guíxols, 1936 - Girona, 2015).
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Al acto también han asistido el secretario general de Junts Jordi Turull; el expresidente de la ANC y cantautor Lluís Llach, y el exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal, entre otros.
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