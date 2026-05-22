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Yolanda Díaz aplaude el ofrecimiento de Rufián de liderar un frente de izquierdas

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Badajoz, 22 may (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aplaudido este viernes el ofrecimiento que ha hecho el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para liderar un frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Yolanda Díaz ha hecho estas declaraciones en Badajoz, donde asiste al 13º Congreso Confederal de USO que elegirá a la nueva Comisión Ejecutiva del sindicato.

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A preguntas de los periodistas sobre el ofrecimiento de Rufián, la también impulsora del proyecto político Sumar ha dicho que "invitar a las gentes progresistas en mi país para revalidar un gobierno de coalición que permita seguir mejorando la vida de la gente, va a ser aplaudido por mi parte".

"Es más, creo que hay que entusiasmar a la ciudadanía, porque no da igual quién gobierne", ha añadido, para precisar en ese sentido que, "desde luego, en todo lo que sea menester va a contar humildemente con mi apoyo y mi satisfacción". EFE

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jlr/jd/lml

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