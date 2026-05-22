Rebeca Pérez (PP) asume la Alcaldía de Murcia tras el fallecimiento de José Ballesta

Murcia, 22 may (EFE).- Rebeca Pérez se convierte en la primera alcaldesa de la historia de Murcia tras tomar posesión en un pleno extraordinario en relevo de José Ballesta, fallecido el 10 de mayo, con el compromiso de impulsar una política “sensata y cercana”.

Pérez ha tomado posesión del cargo este viernes en un emotivo pleno en el que la primera edil se ha comprometido a impulsar un proyecto centrado en “el bienestar de los murcianos” para conseguir “una ciudad feliz” con una “forma de hacer política diferente, sensata y cercana”.

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Pérez toma así el relevo al frente del Ayuntamiento de la capital regional de Ballesta, cuyos familiares han estado presentes en este pleno extraordinario, en el que han participado también el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y diversos consejeros del Gobierno murciano, así como los alcaldes y presidentes las pedanías y juntas municipales de la ciudad.

La nueva regidora ha estado también arropada desde el PP nacional con la presencia del secretario general del partido, Miguel Tellado, así como de diversos senadores y diputados de esta formación por Murcia. Han asistido también a la sesión alcaldes de diversos municipios de la Región, representantes de la sociedad civil, militar y judicial, y familiares de la primera edil.

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El pleno ha arrancado con la toma de posesión del nuevo concejal que viene a cubrir la vacante que se había generado en el consistorio, y que será el popular Pedro Luis Balibrea, quien ha jurado su cargo entre aplausos de los asistentes.

Seguidamente ha llegado el turno de la toma de posesión de Pérez (Murcia, 1980), que ha sido la única en presentar su candidatura. Tenían también esa posibilidad los grupos de la oposición, que han decidido no hacerlo, y han votado en blanco.

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La alcaldesa, la primera mujer al frente del municipio en sus 1.200 años de historia, ha asegurado que asume el cargo con una “enorme conciencia de responsabilidad” por asumir el legado de Ballesta, a quien ha definido como “nuestro alcalde eterno” y “un magnifico referente que nos impulsa al futuro”. EFE

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(foto)(vídeo)