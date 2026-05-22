Nueva web facilitará el conocimiento de Lista Roja Nacional de especies,con 428 amenazadas

Madrid, 22 may (EFE).- La Lista Roja Nacional de especies protegidas en España ha vivido este viernes su puesta de largo en el Congreso de los Diputados, donde se ha presentado la nueva página que albergará un catálogo de 1.580 especies evaluadas, 428 de ellas clasificadas como amenazadas.

Coincidiendo con el Día de la Biodiversidad, más de ochenta expertos se han reunido para dar a conocer los trabajos de actualización de una lista que permite identificar el riesgo de extinción de las especies y, a partir de ello, definir las prioridades de conservación y las estrategias de intervención.

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La Lista Roja Nacional aplica las metodologías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), adaptadas a la realidad ecológica y territorial del país. Ha sido elaborada por el Grupo de Especialistas de Especies de España, constituido en febrero de 2024, con el apoyo de 18 grupos taxonómicos de trabajo y en colaboración con el Comité Español de la UICN y el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN.

Luis Santiago Cano, coordinador del grupo de especialistas de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, ha explicado que la inclusión de una especie en la Lista Roja Nacional comienza con la evaluación por parte de los expertos, sigue con una revisión técnica y con la homologación y concluye con la publicación en la web.

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"Esto no sale de la nada", ha indicado, tras subrayar el carácter voluntario de la mayor parte del trabajo.

La página web de la Lista Roja Nacional (www.listarojanacionalesp.org) permanecerá en pruebas hasta finales de julio, cuando quedará definitivamente actualizada.

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Aunque la Lista Roja Nacional no tiene carácter normativo, ni determina protección legal o sustituye a los planes de recuperación, proporciona información para la toma de decisiones, la planificación y gestión de la biodiversidad y la protección legal por parte de las administraciones.

Catherine Numa, coordinadora de estándares e indicadores de biodiversidad del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, ha explicado que "la crisis de la biodiversidad ya no es invisible" y que para actuar se necesitan herramientas como las listas.

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"España tiene una oportunidad estratégica porque es el país con más biodiversidad de Europa, tiene una comunidad científica muy fuerte y una gran experiencia acumulada. Ahora el reto es coordinar, estandarizar y hacer accesible la información", ha añadido.

Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, ha señalado que en el mundo se pierden especies a una velocidad 10.000 veces superior al proceso natural.

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En España se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, lo que supone el 54% de las que habitan en Europa y aproximadamente el 5% de las especies conocidas a nivel mundial.

La jornada ha servido asimismo para visibilizar el trabajo de conservación de los centros integrados en la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA).

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"Los zoos y acuarios tienen que ser aliados de la biodiversidad", ha destacado el presidente de AIZA, Javier Almunia.

Tras la presentación de la Lista Roja la jornada se ha completado con la exposición de trece proyectos de sociedades científicas y de AIZA sobre distintas especies, con ejemplos de intervención exitosa como la cría en cautividad del topillo de Cabrera, el programa de conservación del salmón atlántico y el proyecto de conservación in situ-ex situ del oso pardo. EFE

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