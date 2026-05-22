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Marlaska reconoce la labor de los guardias civiles que actuaron en el accidente de Adamuz

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Córdoba, 22 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este viernes la labor de los más de 1.180 agentes de la Guardia Civil que actuaron en las labores de emergencias en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.

Durante su discurso en la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, donde ha condecorado a diversos agentes por sus actos de servicio y ha conmemorado el 182 aniversario del instituto armado, el ministro ha señalado que el "auxilio a la ciudadanía" es una "seña de identidad de la Guardia Civil" que pone siempre "a la persona en el centro de la acción".

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Por ello, ha manifestado que "no es casual" la elección de esta celebración en Córdoba tras la "tragedia" que "paralizó" España con motivo del accidente ferroviario en Adamuz y donde la Guardia Civil estaba "donde más se os necesitaba cuando se requería vuestra ayuda" demostrando su "profesionalidad y humanidad".

Tras premiar con las Medallas de Plata a tres agentes por sus "destacadas acciones en aquella noche fatídica de enero", Grande-Marlaska ha indicado que se trata de un "pequeño reconocimiento" comparado con la "respuesta encomiable de toda la Guardia Civil" ya que "más de 1.180 efectivos" se volcaron "en la gestión de la emergencia".

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"Sin duda alguna dejó patente la capacidad operativa de la institución y vuestra preparación para responder a situaciones de máxima complejidad. Vuestro comportamiento modélico siempre va a permanecer en la memoria de esta ciudad y de toda España", ha resaltado.

Tras rendir homenaje a los agentes fallecidos en el último año en "acto de servicio", el ministro se ha referido a "Jerónimo y Germán", los "miembros del servicio marítimo" muertos en las costas de Huelva "durante una intervención contra el narcotráfico" y cuyo "legado permanecerá y permanece vivo en cada guardia civil que continúa su labor". EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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