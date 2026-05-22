Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un río en Puente la Reina (Navarra)

Pamplona, 22 may (EFE).- La Policía Foral investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este viernes en el río Robo a su paso por Puente la Reina-Gares (Navarra).

Según ha confirmado EFE, el aviso del hallazgo se ha producido a las 9:30 horas y hasta el lugar han acudido agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona además de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

PUBLICIDAD

El asunto se encuentra ya judicializado y no han trascendido más detalles. EFE