Espana agencias

Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un río en Puente la Reina (Navarra)

Guardar
Google icon

Pamplona, 22 may (EFE).- La Policía Foral investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este viernes en el río Robo a su paso por Puente la Reina-Gares (Navarra).

Según ha confirmado EFE, el aviso del hallazgo se ha producido a las 9:30 horas y hasta el lugar han acudido agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona además de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

PUBLICIDAD

El asunto se encuentra ya judicializado y no han trascendido más detalles. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El "lugarteniente" de Zapatero pactó comisión del 3% por el plan de Hard Rock en Tarragona

Infobae

Decano de Montes: "La campaña de incendios que arranca podría superar la gravedad de 2025"

Infobae

Rebeca Pérez (PP) asume la Alcaldía de Murcia tras el fallecimiento de José Ballesta

Infobae

"Tiempo de pleno verano" en España para el fin de semana salvo el norte, con tormentas

Infobae

Sanidad estudia ya medidas para garantizar la seguridad en el partido de RDC en Cádiz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga