Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un río en Puente la Reina (Navarra)

Pamplona, 22 may (EFE).- La Policía Foral investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este viernes en el río Robo a su paso por Puente la Reina-Gares (Navarra).
Según ha confirmado EFE, el aviso del hallazgo se ha producido a las 9:30 horas y hasta el lugar han acudido agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona además de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.
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El asunto se encuentra ya judicializado y no han trascendido más detalles. EFE
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