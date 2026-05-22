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Instagram se consolida como la red social más utilizada en España

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Madrid, 22 may (EFE).- Instagram se ha consolidado en España como la red social favorita de los usuarios con un 57,9 % de adeptos, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado este viernes.

La tendencia que marca este panel, encargado de recoger periódicamente información directa de los ciudadanos sobre el uso y valoración de los servicios de telecomunicaciones e internet, es la del dominio de Instagram y el continuo desplome de Facebook, que aún se mantiene en segundo puesto con un 52 % de adeptos.

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En tercer lugar aparece TikTok, que pese a tener un 31 %, mantiene un crecimiento sostenido y "se afianza como red con mayor proyección", señala la entidad.

Otras redes como X, Pinterest o LinkedIn aglutinan menos del 20 % cada una de usuarios. De hecho, la red propiedad de Elon Musk ha pasado de un 18.1 % que marcó previamente al 16.3 % actual.

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El continuo descenso en redes como Facebook o X marca una tendencia clara como es la preferencia por formatos más visuales que explotan Instagram o TikTok.

En lo que a comunicación se refiere, WhatsApp sigue siendo dominante con un 94.6 % de usuarios que la prefieren claramente respecto a otras alternativas como Instagram (27.6 %) o Telegram (17.4 %).

El Panel de Hogares de la CNMC refleja también que el 83.8 % de los usuarios utiliza varias veces al día aplicaciones de mensajería, que el 52.6 % accede varias veces al día a redes sociales y que el 49.8 % consulta el correo también varias veces al día.

Además, el panel recoge que disminuye la frecuencia diaria de consumo de vídeos y música en línea: un 30 % ve vídeos varias veces al día y solo algo más del 22 % escucha música con esa misma frecuencia.

En definitiva, de acuerdo con los análisis del panel, el móvil se mantiene como dispositivo central en la vida del usuario, la mensajería domina en su uso y las redes sociales que más crecen son aquellas más visuales. EFE

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EFE

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