Instagram se consolida como la red social más utilizada en España

Madrid, 22 may (EFE).- Instagram se ha consolidado en España como la red social favorita de los usuarios con un 57,9 % de adeptos, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado este viernes.

La tendencia que marca este panel, encargado de recoger periódicamente información directa de los ciudadanos sobre el uso y valoración de los servicios de telecomunicaciones e internet, es la del dominio de Instagram y el continuo desplome de Facebook, que aún se mantiene en segundo puesto con un 52 % de adeptos.

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En tercer lugar aparece TikTok, que pese a tener un 31 %, mantiene un crecimiento sostenido y "se afianza como red con mayor proyección", señala la entidad.

Otras redes como X, Pinterest o LinkedIn aglutinan menos del 20 % cada una de usuarios. De hecho, la red propiedad de Elon Musk ha pasado de un 18.1 % que marcó previamente al 16.3 % actual.

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El continuo descenso en redes como Facebook o X marca una tendencia clara como es la preferencia por formatos más visuales que explotan Instagram o TikTok.

En lo que a comunicación se refiere, WhatsApp sigue siendo dominante con un 94.6 % de usuarios que la prefieren claramente respecto a otras alternativas como Instagram (27.6 %) o Telegram (17.4 %).

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El Panel de Hogares de la CNMC refleja también que el 83.8 % de los usuarios utiliza varias veces al día aplicaciones de mensajería, que el 52.6 % accede varias veces al día a redes sociales y que el 49.8 % consulta el correo también varias veces al día.

Además, el panel recoge que disminuye la frecuencia diaria de consumo de vídeos y música en línea: un 30 % ve vídeos varias veces al día y solo algo más del 22 % escucha música con esa misma frecuencia.

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En definitiva, de acuerdo con los análisis del panel, el móvil se mantiene como dispositivo central en la vida del usuario, la mensajería domina en su uso y las redes sociales que más crecen son aquellas más visuales. EFE