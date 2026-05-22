Decretan prisión provisional para el detenido por presunto intento de agresión sexual a una joven en Mérida (Badajoz)

La titular de la Sección especializada de violencia sobre la mujer de ámbito comarcal con sede en Mérida ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por un presunto intento de agresión sexual a una joven en Mérida.
El detenido además está siendo investigado por el presunto delito de robo con violencia.
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Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, día 19, al miércoles, día 20 de mayo, y el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar, según informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
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