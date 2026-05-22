La Bolsa española casi plana (0,06 %) tras avances en Oriente Medio y subidas Wall Street

Madrid, 22 may (EFE).- La Bolsa española ha subido un 0,06 % este viernes, por debajo de la cota de los 18.000 puntos, tras las mejores expectativas para que EE.UU. e Irán alcancen un acuerdo de paz y las subidas de Wall Street, y pese al desplome de Puig (-13,44 %) tras truncarse su fusión con Estée Lauder.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 10,1 puntos, ese 0,06 %, y ha terminado la sesión en los 17.985,3 puntos; con ello, despide la semana con un balance positivo del 2,06 % e incrementa las ganancias anuales al 3,91 %.

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El IBEX abría la jornada bursátil con avances y, aunque ha aflojado, ha logrado mantener la tendencia positiva durante la mayor parte de la sesión, animado por el mejor tono en el desarrollo de las negociaciones para alcanzar la paz en el conflicto de Oriente Medio y el ascenso de Wall Street, que ha tocado nuevos máximos históricos.

Puig ha liderado los descensos del IBEX 35 y de la Bolsa española (-13,44 %), tras anunciar que se han interrumpido, sin acuerdo, las conversaciones que mantenía con la firma estadounidense Estée Lauder para alcanzar una posible fusión. EFE

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