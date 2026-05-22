Giráldez, sobre el futuro de Mingueza: "Cuanto antes acabe el culebrón, mejor para todos"

Vigo, 22 may (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, aseguró este viernes que desconoce si el internacional español Óscar Mingueza ampliará su contrato, que expira el próximo 30 de junio, con la entidad gallega.

“Mingueza no se ha despedido, para nada. Tengo más dudas de lo que pueda pasar con su futuro. No puedo dar ni mi opinión, si soy optimista o no. Sé que llevan todo el año hablando y creo que el verano va a ser así. Sabéis el gusto que tengo por Mingueza como futbolista. Cuanto antes se acabe el culebrón, mejor para él y para todos”, afirmó en rueda de prensa.

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Más optimista se mostró el técnico gallego sobre la posibilidad de que el defensa Marcos Alonso, otro de los que termina contrato, siga un año más a sus órdenes.

Que Iago -Aspas- haya dicho una cosa no significa que Marcos vaya a decir lo mismo, ni que lo tenga que decir ya. Pero yo soy optimista. Hay que respetar los tiempos y esperar su decisión”, expuso.

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Giráldez no escondió su satisfacción por la renovación de Aspas, aunque mantiene su discurso de que el celtismo debe prepararse para ver menos a tiempo a su capitán sobre el césped.

“Nunca me imaginé un Celta sin Iago la temporada que viene. Es el referente de todo el Celta y nuestro capitán y emblema. No hay jugadores en el mundo ni cerca de nosotros en los siguientes años que nos puedan dar lo que Iago nos puede dar en una acción. Pero tenemos que gestionar muy bien las cargas, parecido a lo que hemos hecho este año. Es una persona única y un futbolista irrepetible”, aseguró.

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El entrenador celeste no espera un partido fácil ante el Sevilla porque, a su juicio, el conjunto hispalense tiene “más talento y capacidad individual de lo que dice la temporada”.

“Han jugado en una posición en la que no esperaban estar y eso, seguramente, los ha atenazado y los va a liberar de cara a este partido. Son jugadores profesionales y, además, tienen un entrenador que sabemos que los va a apretar porque es muy competitivo. Es un poco incógnita el planteamiento y el tipo de alineación que pueden sacar. Va a ser un equipo que nos va a poner las cosas complicadas como nos las puso el Getafe el año pasado en una situación parecida en la última jornada”, sentenció. EFE

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