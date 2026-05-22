Ejecutivo de Microsoft dice que la IA catapultará la ciencia al automatizar investigación

Sitges (Barcelona), 22 may (EFE).- El gestor de recursos de inteligencia artificial (IA) en Microsoft Julián Isla ha asegurado que esta tecnología "catapultará" la ciencia en el campo de la investigación médica cuando además de generar hipótesis de forma autónoma, como ya ocurre, automatice la ejecución de experimentos.

En una entrevista con EFE después de participar en el XXIV Seminario Lundbeck, organizado este viernes por esta compañía en Sitges bajo el título 'El cerebro, la última frontera', el experto ha señalado que esta nueva era de la tecnología abrirá la puerta a una "retroalimentación" nunca antes vista.

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"Ahora estamos viendo que la generación de hipótesis la empiezan a hacer las máquinas y posiblemente el siguiente paso sea que la ejecución de los experimentos sea automática también", ha destacado.

Isla ha advertido de que, aunque la IA todavía comete errores y necesita supervisión humana, se encuentra en un "punto de inflexión" en el que los resultados son tan óptimos que se corre el riesgo de fiarse en exceso de ella.

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Sin embargo, ha precisado que las corporaciones que producen esta tecnología a gran escala y desarrollan modelos de lenguaje comerciales disponen de "sistemas muy robustos de control" para garantizar que los resultados estén alineados con las expectativas humanas.

Isla, quien también dirige la Fundación 29, que utiliza IA para detectar enfermedades raras, ha subrayado que la inteligencia artificial dibuja un escenario en el mercado laboral en el que emergen figuras con "altas capacidades y habilidades técnicas" que finalizan sus tareas "diez veces más rápido" y otras que apenas le siguen el ritmo.

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"Estamos en un momento de cambio donde hay gente que corre mucho en esta tecnología, gente que 'ni fu, ni fa', y gente que desafortunadamente no puede entrar en el ritmo laboral. No creo que tengamos una estrategia como humanidad para ese problema, que es mayúsculo", ha aseverado.

Por último, el experto ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a ir más allá del uso cotidiano de herramientas como ChatGPT o Gemini y explorar el desarrollo de soluciones propias, por ejemplo, para "calcular cuánta sal echarle a la paella".

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"Antes, la tecnología era para la gente que sabía programar, pero ahora la puede utilizar todo el mundo. Con la IA, su acceso se ha democratizado y tenemos que aprovecharlo", ha concluido. EFE