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Desde el mundo del fútbol a Gallagher, las reacciones a la marcha de Guardiola, "el mejor"

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Redacción Deportes, 22 may (EFE).- El entrenador español Pep Guardiola y el Manchester City anunciaron este viernes la salida del técnico al final de la temporada tras diez años y veinte títulos; una noticia que de gran impacto para el mundo del fútbol y para la afición, como en el caso del cantante de Oasis Liam Gallagher.

El técnico nacido en Santpedor (Barcelona) abandona el conjunto mancuniano después de conquistar seis Premier League y una Liga de Campeones, y con una mezcla de emociones que define entre "satisfecho, feliz y orgulloso" tras catapultar a los 'Sky Blues' a la élite del fútbol europeo.

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Numerosas han sido las reacciones a su salida, siendo la del vocalista Liam Gallagher, reconocido aficionado del Manchester City, una de las más emotivas: "Vino, conquistó. Viva el rey. Gracias por los buenos momentos, Pep", escribió en su perfil de X.

Por su parte, el alemán Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, le situó a la altura de uno de los mejores entrenadores de la historia.

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"Es único. Uno de los mejores de la historia. Ha tenido mucho impacto en cada equipo en el que ha entrenado. Hizo una gran revolución en la forma de jugar con el Barcelona, puso la liga alemana patas arriba cuando entrenó en el Bayern de Múnich y luego cuando vino a Inglaterra rompió todos los récords", expresó este viernes en la rueda de prensa en la que anunció la lista de 26 para el Mundial.

Desde Barcelona han consultado al también alemán Hansi Flick, técnico del Barça, por la posibilidad de estar también una década en el banquillo del Spotify Camp Nou, algo que ha descartado y puesto en valor de Guardiola, "el mejor del mundo": "No sería bueno que estuviera aquí a los 70 años. Pep es increíble, diez años a ese nivel... es el mejor entrenador del mundo".

En la misma línea, Míchel, entrenador del Girona, equipo del City Group, no escatimó en elogios hacia el catalán, al que catalogó como el mejor entrenador de la historia del fútbol.

“Es el mejor entrenador de la historia. No sólo por el City, también por lo que ha hecho en el fútbol. Espero que siga entrenando”, afirmó.

Su homólogo en el Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, comprendió su decisión, pero le agradeció el ser una "referencia" para todos los que han tratado de seguir su camino.

"Es un adelantado. Ha transformado en épocas sus formas de presionar y de sacar el balón. Es una referencia a la que todos hemos copiado. Entiendo el desgaste y sólo llevo dos años. Le vendrá bien descansar seguro”, apuntó.

El entrenador del Paris-Saint Germain, Luis Enrique Martínez, excompañero también como jugador de Guardiola, se mostró incrédulo tras su decisión, pero también le definió como "el mejor de todos los tiempos".

"No por el número de trofeos, por lo que transmites y por cómo has cambiado el juego. Un día pondrá a los centrales por encima de la portería y todos lo copiarán. Esa capacidad sólo la tienen los elegidos y él es el numero uno", dijo tras un entrenamiento de su equipo a los micrófonos de Movistar.

Guardiola se despedirá de los aficionados del Manchester City este domingo, en la última jornada de la Premier League ante el Aston Villa. El equipo de los 'Sky Blues' ha anunciado que la tribuna norte de su estadio, el Etihad Stadium pasará a llamarse 'La Tribuna Pep Guardiola'. EFE

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